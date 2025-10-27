日本アクション映画界の変革者 パワー系アクション俳優の大東賢、武道とアームレスリング,そして、大学野球部時代の経験が力現道の原点に！
日本アクション映画界の変革者、パワー系アクション俳優の先駆者として日本アクション映画界に名乗りを上げたパワー系アクション俳優の大東賢さん、アームレスリングや少林寺拳法、日本拳法、フルコンタクト空手等の経験も豊富ですが、大学時代は大学野球界でメジャーな奈良産業大学野球部に高校野球経験無しで４年間所属し、ベンチ入りはなくとも、全日本野球選手権大会である明治神宮大会ベスト８をチームで経験、全盛期は約１００名以上の部員所属の中、著名な甲子園球児や元阪神タイガース投手の湯舟敏郎さん等とグランドで練習をしています。
この事は、アームレスリングと武道経験をプラスした肉体と精神力に集中力や協調性等が加わり、正に、鍛え抜かれた賜物に間違いありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332686&id=bodyimage1】
大東賢さんは幼い頃は藤岡弘、さんが変身する仮面ライダーに憧れ、その後は兄の大東学さんの影響で日本のドラゴン倉田保昭さん、中国のドラゴンブルース・リーさんに憧れた頃から強くなるために小学３年生から筋力トレーニングをはじめました。そして、小学生がら中学生になり、中学生では空手部や柔道部に入る予定でしたが、そのような部活動は無かった為、王貞治さんや掛布雅之さんのようなパワーヒッターに憧れ野球部に所属、しかし、当時の中学校は非行ブーム、野球のレギュラーやポジション爭いもケンカが強い者が獲得、そんな時にジャッキー・チェンさんの影響で野球部を退所し、町道場の少林寺拳法を兄と習うことになりました。
映画「スパルタンX」の格闘シーンでジャッキー・チェンさんに憧れ、高校では少林寺拳法に加え、実戦的な日本拳法を習い、兄とフルコンタクト空手等の大会出場を経験しました。
しかし、ジャッキー・チェンさん格闘映画からスタント映画への変遷、次第にジャッキー・チェンさんへの憧れも薄れ、戸惑う中、阪神タイガースの優勝、バース、掛布、岡田のパワフルなパッティングに衝撃され、その上、阪神タイガースファンの父親の親孝行の為に再び野球部へチャレンジ、高校で野球経験がないと言う壁に立ち向かう励ましの言葉は「阪神タイガースの２軍の選手でもいいからなってほしい」と言う父親の言葉が大きなエネルギーになったと大東賢さんは言います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332686&id=bodyimage2】
そして、大学卒業後は近畿郵政局に勤務し、兄と再び少林寺拳法の市民大会で優秀賞、関西大会に出場、この影響で伊勢戦国時代村の芸能部に所属しアクション界へ、また、その後はアームレスリング日本王者になり大阪府アームレスリング連盟理事を務め、大阪の倉田保昭アクションクラブに所属、倉田アクションクラブでの大阪日生球場の野球大会では、大学時代のスパイクを履き、軟式ボールにも関わらず、あと少しでフェンス越えの３塁打を打ちました。その後は中学時代にケンカで痛めた左膝の痛みが再発し、入院する事で倉田アクションクラブを退所するが、１９９８年にアームレスリングと武道、野球で鍛えた肉体と精神力を活かし、パワーアクショングロウ＝パワー（力）アクション（活動・行動）グロウ（道・成長）＝力現道を創案して現在に至る。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332686&id=bodyimage3】
「力現道とは」
