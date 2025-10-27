苫米地英人 電子書籍の新刊『現代洗脳のカラクリ～あなたはすでに騙されている!?～』 10月26日より、Kindle版 発売開始
認知科学者・苫米地英人氏による電子書籍の新刊『現代洗脳のカラクリ～あなたはすでに騙されている!?～』（Kindle版） が、2025年10月26日より Amazon Kindle ストアにて発売開始いたしました。
私たちは日々、テレビやSNS、そして社会の「常識」と呼ばれる情報に囲まれながら生きています。しかし、それらが本当に“自分の意志”による判断の結果なのか――。
■ 今だからこそ、大事なのは“正しい情報を見抜く力”
フェイクニュース、SNSの炎上、分断する世論……。情報があふれる今、私たちが試されているのは「何を信じるか」ではなく、“どう情報を選び取るか”という力です。
あなたの「常識」は本当にあなたのものか？思考を支配する“見えない構造”を暴くための一冊。
今だからこそ、大事なのは“正しい情報を見抜く力”。
あなたの「常識」は本当にあなたのものか？
■ 現代社会を覆う「見えない支配構造」を暴く問題作
本書は、情報があふれる現代社会において、私たちが無意識のうちに“操られている”構造を明らかにする衝撃の書です。
テレビやSNSで繰り返し刷り込まれる「常識」、誰もが従っている価値観やルールの裏には、目に見えない“新しい洗脳技術”が潜んでいます。
苫米地氏は、こうした現代的支配のメカニズムを科学的かつ哲学的に解明し、私たちが「お金」「欲望」「常識」という檻から抜け出すための手がかりを提示します。
■ 内容（一部抜粋）
加速する洗脳社会！われわれは「目先の利益」からいかに脱却するか？
―――――――――――――――――――――
実は、現在の洗脳は、この「目先の利益」を巧みに使っています。
なぜ、国民感情と乖離したことばかりする与党が選挙では勝つのか？
それは与党が「目先の利益」を国民の目の前にぶらさげるのに長けているからです。
「多少、倫理的に間違っていても、お金が手に入るならばありかな」
そんなふうに考えることが決して不自然ではない世の中になっています。
（「はじめに」より）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
お金の奴隷になってはいけない！
―――――――――――――――――――――
日本人一人ひとりが情報の取捨選択をし、
目の前のお金に惑わされることなく、
冷静な判断と行動ができるようになれば、
これは回避できるはずです。
ともかく絶対に変わらないものなどないのです。
もしも、そう思ってしまっているのなら、
それは自己洗脳です。
（「おわりに」より）
■ 書籍概要
・タイトル：現代洗脳のカラクリ～あなたはすでに騙されている!?～
・著者：苫米地英人
・発売日：2025年10月26日
・形式：Kindle版（電子書籍）
・価格：1200円（税抜）
・出版社：株式会社サイゾー
――目を覚ますか、それとも従順なまま搾取され続けるか。
その選択は、今この瞬間のあなた自身に委ねられている。
