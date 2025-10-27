「Japan IT Week 秋 関西（2025年）」出展のお知らせ（2025年11月19日～11月21日）
2025/11/19（水）～21（金）にインテックス大阪で開催されるJapan IT Week 関西におきまして「IT 人材不足 対策 EXPO」に出展いたします。
【展示会概要】
Japan IT Week 秋 関西
●会期：2025/11/19（水）～21（金） 10：00～17：00
●会場：インテックス大阪 1～3号館（2号館 ）
●主催：VerticallimIT 株式会社
●参加費用：無料（事前登録制）
展示会入場には来場登録が必要となります。
以下のウェブサイトの「来場登録をする」からお申し込みください。
URL：https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1497360702697437-ZPK
部長職以上の方はこちらのURLからお願いいたします。
URL：https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1497360702829181-ATO
●当社ブース
「IT 人材不足 対策 EXPO」：2号館 K7-8
「IT 人材不足 対策 EXPO 」では下記の自社サービス展示いたします。
・Mi52
・VIT-ONE
・GuyJinzai
【本件に関するお問い合わせ先】
VerticallimIT 株式会社
担当：吉田、三木
Mail：eigyou@verticallimit.co.jp
URL：https://verticallimit.co.jp/
【ブース位置】
配信元企業：Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｍｉｔ株式会社
