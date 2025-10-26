【TVer10周年】『水曜日のダウンタウン』「防寒×防暑ミックスルール対決 ほか」などTVer初配信含む10エピソードを配信開始

株式会社TVer

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年10月26日（日）から、TVerにおける見逃し配信の累計再生数が2億（※1）を突破している唯一の番組『水曜日のダウンタウン』より、TVer10周年を記念した過去回アーカイブ配信を開始します。

※1：2020年12月16日（水）～2024年12月21日（土）におけるTVerでの見逃し配信再生数（ビデオリサーチにて算出）

■TVer『水曜日のダウンタウン』番組ページ：

https://tver.app/3L8rO5s(https://tver.app/3L8rO5s)



「防寒×防暑ミックスルール対決 ほか」（2020年2月26日放送回）(C)TBS「バンジーNG芸人でも飛ぶまで帰れなかったら いつかは飛ばざるを得ない説 ほか」（2020年3月11日放送回）(C)TBS「先輩の家で長風呂 1時間が限界説 ほか」（2020年11月25日放送回）(C)TBS

10月26日（日）午前0時から、TVer初配信となる「防寒×防暑ミックスルール対決 ほか」「バンジーNG芸人でも飛ぶまで帰れなかったら いつかは飛ばざるを得ない説 ほか」「先輩の家で長風呂 1時間が限界説 ほか」などを含む計10エピソードを期間限定で配信します。

『水曜日のダウンタウン』は、芸能人・有名人たちが自分だけが信じる“説”を、独自の目線と切り口でプレゼン。その“説”についてVTRで、またはスタジオメンバーとのトークで検証を行っていく番組。2020年12月16日（水）からTVerでの配信を開始し、2023年8月にTVer史上初の累計1億再生（※2）に到達、2024年12月には史上初となる累計2億再生を突破しています。

※2：2020年12月16日（水）～2023年8月9日（水）におけるTVerでの見逃し配信再生数（ビデオリサーチにて算出）

■配信ラインナップ

「防寒×防暑ミックスルール対決 ほか」（2020年2月26日放送回）※TVer初配信

「バンジーNG芸人でも飛ぶまで帰れなかったら いつかは飛ばざるを得ない説 ほか」（2020年3月11日放送回）※TVer初配信

「先輩の家で長風呂 1時間が限界説 ほか」（2020年11月25日放送回）※TVer初配信

「たとえ閉じ込められていても「今日のラッキーアイテム」さえ手に入ればそのラッキーで脱出できる説 ほか」（2021年4月14日放送回）

「たとえ閉じ込められていても「今日のラッキーアイテム」さえ手に入ればそのラッキーで脱出できる説 完結編」（2021年4月21日放送回）

「お寿司の達人 第5弾 ほか」（2021年5月12日放送回）

「雪山風船太郎レース ほか」（2022年2月9日放送回）

「大江裕なら裏の顔がどんなにヤバくても、さほど違和感なく受け入れちゃう説 ほか」（2022年7月13日放送回）

「学生服さえ着ていれば何歳であっても高校生で通せる説 ほか」（2023年10月18日放送回）

「「人がいる」の仕掛け人をやったあと帰宅した自宅に人がいたら気の緩みもあってめちゃ怖い説 ほか」（2023年10月25日放送回）