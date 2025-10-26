チームのタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」、2025年10月度無料お試し延長キャンペーン

株式会社スーツ

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、チームのタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」のスーツアップ・ブログに、タスク管理やプロジェクト管理に関する体験記事を寄稿してくれた方限定で、通常7日間の無料お試しを1ヶ月に延長する無料お試し延長キャンペーンを実施します。

経営支援クラウド「スーツアップ」（以下「スーツアップ」といいます。）β版では、無料お試し（7日間）をご利用いただけます。まずはスーツアップを操作してみて、チームのタスク管理に踏み出してみてください。

スーツアップ 無料お試しはコチラ :https://app.suitup.jp/auth/signup

１．スーツアップ・ブログ 無料お試し期間延長キャンペーンの概要

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=A_Su3dWaA4w ]

スーツアップでは、2024年10月より、スーツアップ・ブログを開設して、プロジェクト管理やタスク管理などチームのタスク管理に関するブログメディアの運営をしています。

今般、当該メディアにおいて、2025年10月26日から10月31日までの期間に、タスク管理やプロジェクト管理に関する体験記事を寄稿してくれた方限定で、通常7日間の無料お試しを1ヶ月に延長する無料お試し延長キャンペーンを実施します。

スーツアップの無料お試し延長を希望し体験記事を寄稿してくれる方は、当社のメールアドレス （info@suits.co.jp） まで、氏名や連絡先（メールアドレスまたは携帯電話番号）をご記入のうえご応募ください。当社のマーケティング担当者からその後のご案内についてご返信をさせていただきます。

今後、日本は未曾有の労働人口の減少が見込まれており、全従業者の7割を占める中小企業の労働生産性の向上が喫緊の課題となっています。この中小企業の労働生産性の向上に貢献するために、中小企業におけるプロジェクト管理やタスク管理の実態や統計データから見た労働生産性の状況、そして、多くのビジネスパーソンの体験記などについてブログ記事を書くことで、多くの読者に新しい知見を提供したいと考えています。

ぜひとも多くの方のご応募をお待ちしております。そして、スーツアップを1ヶ月間にわたり無料お試しいただくことで新しいチームのタスク管理の体験をしていただきたく存じます。

２．スーツアップ・ブログの概要

「スーツアップ・ブログ」のカテゴリーは、以下の８つに分類されており、読者の方にもかんたんに見つけられるようになっています。

【カテゴリー】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18795/table/575_1_04c423798fd8af994aecd46c618b6458.jpg?v=202510260627 ]

【メディアチーム制作の記事（当社代表者の小松監修）】

【導入事例】

【当社代表者の小松制作の記事】

３．スーツアップのサービス概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=02lutwYgLRE ]

経営支援クラウド 「スーツアップ」 - かんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理

URL：https://suitup.jp

スーツアップは、チームでかんたん、毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。表計算ソフトのような操作で、チームの業務を「見える化」して、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。チームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。

プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。なお、β版スタートキャンペーンとして、2025年12月31日までは期間限定で初期費用は無料です。

４．会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

会社サイト ： https://suits.co.jp

運営サイト ：

タスク管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

プロジェクト管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

ToDoリストなら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

記事サイト（ご参考）：

株式会社スーツ

※ 「全社タスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134529/40/ja)、「全社プロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)、「チームのタスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)、「チームのプロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129334/40/ja)、「タスクの見える化」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125233/40/ja)、「タスク雛型」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125234/40/ja)、「ワークマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028213/40/ja)及び「タスクマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028214/40/ja)は当社の登録商標です。