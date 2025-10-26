【新商品】【スポーツタイプでも快適に!!】自転車パーツブランド「GORIX」から、高反発クッションの自転車サドル(GO-MeshAir A1)が新発売!!

GORIX株式会社

GORIX スポーツサドル GO-MeshAir A1

「薄いだけのサドルは卒業！ 」

GO-MeshAir A1は、長時間のライドでもお尻が痛くなるのを避けたい

スポーツライダーのために開発された、快適性と通気性を両立した高機能サドルです。



後方45mmの厚みのある高反発フォームが体重を均等に支え、路面からの衝撃を効果的に吸収し、

中央カットアウトと人間工学に基づく形状で、デリケートな部分への圧迫と蒸れを最小化します。

UV撥水加工を施した表皮は、雨や日光にも強く高い耐久性を実現しました。

ペダリング効率を妨げない設計で、ロードバイク、クロスバイク、MTBといった

スポーツ車全般に対応し、通勤・通学からロングライドまで、ライダーの疲労を最小限に抑えます。



硬い純正サドルからの交換に最適な、高性能でスマートなデザインサドルです。

特徴

● 厚みある高反発：衝撃吸収性に優れ、ロングライドの疲労を軽減

● 中央カットアウト：デリケート部の圧迫を避け、通気性も確保

● 人間工学形状：ペダリング効率を損なわず、坐骨を安定サポート

● 全天候対応：UV撥水加工で雨・日光に強く、お手入れも簡単

● 多用途に対応：ロードバイクから通勤までシーンを選ばない快適性

商品の特徴

【厚みと高反発フォームによる究極の快適性】

前方30mm、後方45mmの厚みを確保した高反発ポリウレタンフォームを採用し、

単に柔らかいだけでなく、CNCカービング成形によりライダーの座圧を均一に分散します。

体重移動やペダリングの力を効率的に受け止めつつ、長時間の走行でも局所的な痛みや

疲労を軽減します。

【圧迫と蒸れを解消するセンターカットアウト】

サドル中央に設けられた大きなカットアウト（穴あき構造）が、デリケートな部分への圧迫を回避し、血流の妨げを最小限に抑えます。

また、通気性も確保されるため、長時間のライドでも熱や湿気がこもりにくく、

快適な座り心地を持続させます。

【ペダリングを妨げない人間工学形状】

前方に向かって緩やかに傾斜した前傾サイド形状は、ペダリング時の大腿内側との接触を最小化し、

効率的な力伝達をサポートします。

また、後方は緩やかなカーブ座面が坐骨への荷重を適切に分散し、

スポーティなポジションでも安定感と疲労軽減を両立します。

【雨・日光に強いUV撥水加工PUレザー】

表面PUレザーにはUV（紫外線）カットと撥水プリント加工を施し、屋外使用での耐久性を強化し、

雨や汗による浸透を防ぎつつ、紫外線による色あせや素材の劣化を軽減します。

濡れても湿った布で拭き取るだけで手入れが簡単です。

【高耐久スチールレール＆メモリ付き】

7mm径の強化スチールレール（冷間引抜鋼材）に防錆性の高いED焼付塗装を採用し、

高い剛性と安定性を確保します。

レールには座面位置を微調整できるメモリ付きで、

最適なライディングポジションを簡単に設定できます。

商品の詳細

商品名：GORIX 自転車サドル(GO-MeshAir A1)



販売先：

●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/go-meshaira1/

●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/go-meshaira1

●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGC7CXFW



販売価格：2,499円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56501/table/868_1_775356f23e3eaa26e67339c8f660f2e5.jpg?v=202510260627 ]