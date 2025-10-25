【京大卒・元アナウンサーの韓国人が直伝】５日間で最低限の韓国語が学べる「無料講義」をYouTubeで公開

株式会社アクセントエース

株式会社アクセントエース（東京都中央区）は、公式YouTubeチャンネル「スンジュン 韓国語は発音が9割」にて、5日間で最低限の韓国語が学べる「無料講義」を公開したことをお知らせいたします。

10月22日（水）～10月26日（日）の5日間、毎晩21時に連続公開。3本合計で1.8万回以上再生され（2025年10月25日現在）、多くの韓国語学習者の発音練習に役立つコンテンツとなりました。

YouTube動画はこちら

https://youtu.be/pN5jNKbmaNo?si=D8Ye4WlDrVe3oatI

1日10分の動画視聴で、日常会話に必要な500単語をトレーニング

YouTubeチャンネル「スンジュン 韓国語は発音が9割」では、元アナウンサーであり韓国語発音オンラインスクール「K-PRO」の代表である講師・スンジュンの知見を活かし、文法を勉強しなくても韓国語の発音が上達するコツを発信しています。2023年のチャンネル開設以来、70本以上の動画を公開。チャンネル登録者数は2.5万人以上にのぼります（2025年10月25日現在）

今回の企画「韓国語が5日で話せる！元アナウンサーの完璧発音で100単語」では、韓国語の基本的な単語をスンジュンの発音とともに紹介。1本につき100単語をまとめており、5日間の視聴を通して、日常会話に必要な合計500単語を練習できます。

一つひとつの単語を「日本語」「韓国語（ゆっくり）」「韓国語（日常会話ペース）」の順番で発音しており、初心者の発音トレーニングに使いやすい構成となっています。

公式LINE追加で無料特典も

スンジュンの公式LINEを追加された方には、動画の単語をまとめた単語帳に加え、以下の特典を無料配布いたします。

代表講師・スンジュン

- ハングルの基礎完全攻略- 最強の単語暗記術まとめ- 韓国旅行で使えるフレーズ50選- 韓国の最新流行語50選- スンジュンが直接読み上げる発音練習用動画4本プロフィール

韓国ソウル生まれ。 京都大学総合人間学部（脳科学、生理学、言語学専攻）卒業。 中高まで韓国のインターナショナルスクールに通い、高校卒業後、文部科学省の国費留学生に選抜され来日。大学卒業後、株式会社リクルートを経て起業。4カ国語マルチリンガル（韓日英中）。日本語能力試験N1満点／TOEIC満点／中国語能力試験 HSK4級。AVEX所属アーティストの韓国語コーチ（日韓歌合戦 準優勝者 歌心りえさん）。千葉テレビ放送「スンジュンのKAN KAN KAN！」や「モーニングこんぱす」の出演をはじめ、登録者数2.5万人のYouTubeチャンネル「スンジュン 韓国語は発音が9割」を運営し、初心者から韓国語学習に挫折した人まで、楽しく最短で韓国語が話せるような指導をしている。

Instagram：https://www.instagram.com/seungjoonyun/

TikTok：https://www.tiktok.com/@seungjoonyun

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCCxS_ExpILN5I817YKvwhQA

【会社概要】

会社名：株式会社アクセントエース

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番20号 銀座THビル9階

設立：2024年7月17日

事業内容：韓国語教育事業、オンラインスクール運営、日韓交流イベント企画・運営

https://accentace.co.jp/