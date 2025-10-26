無人洗車×サブスクで急成長｜洗い放題.com(R)多摩永山店がオープンから約2ヶ月半で会員数700名を突破！

株式会社京南

無人・サブスク型洗車場「ふるーる洗車(R)」を展開する株式会社京南（本社：東京都昭島市、代表取締役：田澤孝雄）は、2025年7月26日にオープンした「洗い放題.com(R) 多摩永山店」において、サブスクリプションの会員数が700名を突破したことをお知らせいたします。

本店舗では、生成AIカメラによる車番認識による入退場管理、スマホ決済による完全キャッシュレス対応、YouTubeライブによる混雑状況の配信など、DXを活用した快適な洗車体験を提供。オープンから約2ヶ月半で想定を大きく上回る会員数となり、多摩エリアの新たな生活インフラとして注目されています。

■ 利用者増加の背景

・生成AIカメラによる車番認識によるスムーズな入退場（DX技術）

・スマホだけで完結する月額制サブスクモデル

・YouTubeライブでの混雑状況配信による利便性向上

・キャッシュレス対応

・ドミナント戦略による地域ブランディング（八王子店、昭島拝島店、福生店、多摩永山店、草加柿木店（FC店））

・リッチアクティブパーソンへの認知拡大※

・多摩市・八王子・稲城エリアからのアクセスの良さ

※「リッチアクティブパーソン」とは、手間を掛けずにいつも車をきれいにしたい利用者層のこと

■ 代表コメント

「オープンから短期間でこれほど多くの方にご利用いただけたことに感謝しています。

利便性と体験価値をさらに高め、地域の皆様に“行きたいときに、すぐ洗える”洗車文化を広げていきます。」

- 代表取締役 田澤 孝雄

■ 今後の展開

株式会社京南では、首都圏を中心とした店舗網の拡大を加速し、無人・サブスク型洗車モデルの全国展開を予定しています。直営店（５店舗目）としては埼玉県内初となる「所沢中富店」を2025年12月にオープン予定です。

土地活用の手段として注目を集めつつある当社の洗車サブスクモデル「洗い放題.com(R) ふるーる洗車(R)」はDX化を軸とした業界の発想を覆す事業モデルとして認識されつつあります。

当社は様々な業界との垣根を超えた協業を含め、事業オーナーの方々に新たな収益の柱となる事業として提供していきます。



【ふるーる洗車(R) 多摩永山店について】

■基本情報

〒206-0025 東京都多摩市永山3-21-27

営業時間：7:00～21:00

※気温により営業時間が短縮される場合があります。

※当店は無人店です。営業終了時刻に自動消灯されます。

定休日：年中無休（年始を除く）

■設備情報

洗車機台数：２台（１台は超純水を使用）

屋内拭き上げエリア：３台（専用カーポート）

屋外拭き上げエリア：６台（内、小型中型専用３台）

拭き上げタオル：自動販売機により販売

室内掃除機：４台（屋内２台、屋外２台）



【株式会社京南について】

約半世紀に渡りガソリンスタンド業、洗車業をメインに東京都多摩地区中心に展開。２０１３年２月から業界に先駆けてドライブスルー洗車の洗い放題を開始し、２０１６年９月には本格的にデジタルマーケティングをスタート。直営店のふるーる洗車(R)八王子本店の成功をきっかけにノウハウを溜め、直営２号店のふるーる洗車(R)昭島拝島店の垂直立ち上げを２０１８年に実現。２０２２年には初のFC店（ふるーる洗車(R) 草加柿木店）をオープン。２０２４年には完全無人店の直営店３号店のふるーる洗車(R)福生店をオープン。さらに進化した完全無人店の直営店４号店のふるーる洗車(R)多摩永山店を２０２４年７月にオープン。２０２５年１２月には完全無人店の直営店５号店のふるーる洗車(R)所沢中富店をオープン予定。DX（デジタルトランスフォーメーション）に真正面から挑戦しております。弊社2代目の代表取締役を務める田澤孝雄は、後継者団体の一般社団法人２代目お坊っちゃん社長の会（https://2daime.or.jp/）を主催し、大手新聞社、東証上場企業とDX推進に向けた啓蒙活動を行っています。代表書籍に「ビジョン革命を起こした２代目お坊っちゃん社長の７７の逆襲レター」（Amazon POD全ジャンル１位 ２０２０年１０月２９日～３１日調べ）、Yahoo News経済面TOP記事（赤字の整備工場を脱下請けで再生「お坊ちゃん」の呪縛を解いた２代目）に掲載されるなど多方面で活躍。



〔本リリースに対するお問い合わせ先〕



株式会社京南 洗い放題.com事業部

担当 伊藤亮

住所 東京都昭島市拝島町３-３-３７

設立日 １９６３年１０月２３日

資本金 １５００万円

従業員 ５０名

TEL ０４２-５４４-０５１１

FAX ０４２-５４４-０５１４

Email araihoudai@kyounan.co.jp

URL https://araihoudai.com/

以上