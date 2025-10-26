NHK「あさイチ」で紹介の『お姫さま手帳』をプロデュースしたこはらみきの新刊『人生がなんかうまくいっちゃう！　お姫さまマインド』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:谷口奈緒美)は2025年10月24日に『人生がなんかうまくいっちゃう！ お姫さまマインド』(こはらみき 著)を刊行しました。

あなたは、ただ、姫になるだけ。人間関係・仕事・パートナーシップ・お金......ぜんぶ夢があっさり叶っちゃう！ まるでファンタジーのように素敵な現実を、お姫さまマインドで手に入れませんか？

■ お姫さまマインドで自分をまるごと肯定する

お姫さまマインドは、自分を大切にした生き方、自分を人生の主人公にする生き方です。

- 私が尽くすのは、この私- 今できることを最速で楽しむ- 降参するほど、うまくいく

お姫さまマインドで自分をまるごと肯定すれば、世界は甘く、優しく変化していきます。

著者は、ノートを通じて5,100人以上の女性を導いてきた、ノートセラピストのこはらみき氏。

彼女自身が、かつては「今のままの自分で人生を終えたくない」と悩みながらも、「どんな自分も受け入れる」ことで人生を好転させてきた経験の持ち主です。

プロデュースした『お姫さま手帳』は、手帳としては異例の重版が決定、大好評を博しています。

■ ノートを活用した具体的なワークも多数紹介

本書では、その核となる「お姫さまマインド」を身につけるための考え方はもちろん、ノートを活用した具体的なワークも多数紹介。

姫になれば、人生は驚くほど生きやすくなります。

さあ、現代ファンタジーの扉をオープン♪

【早期購入特典のご案内】

2025年10月31日(金)までにご予約・ご購入いただいた方限定で、下記よりお申し込みいただくと、著者こはらみきによる「ただ、姫になるだけプレミアムLive」の動画を配布いたします。



2024年秋に開催されたライブセミナーが今回限りの限定復活！

再編集を施した50分間のセミナーで、本書の内容とも親和する「姫になるために大切なこと」をお伝えします。

申し込みの詳細はディスカヴァー・トゥエンティワンHPをご確認ください。

『人生がなんかうまくいっちゃう! お姫さまマインド』早期購入特典ご案内

https://d21.co.jp/news/event/267(https://d21.co.jp/news/event/267)

◎書籍概要

【著者情報】

こはらみき

合同会社naare代表。ノートセラピスト。5歳から30年以上、感情をノートに書き続ける。

幼稚園教諭として自分に厳しく、周りにいつも尽くしながら働くが、そんな自分を変えたくて退職。エステティシャンの仕事を始めるも、見た目や環境を変えても現実は変わらないことを知る。ノートを使って自分と向き合い直し、どんな自分も認めてくれる執事さんをノートに雇う「執事制度」を考案。「お姫さまマインド」を取り戻し、人生がうまくいくように。サロンでは指名・売上No.1になり、その後独立、起業。大好きなお客さまに囲まれて働き、お給料は会社員時代の30倍以上に。夢だった結婚をし、お城のようなマイホームを建てる。

現在は、お姫さまマインドを体系化したMy Princess Life Design Schoolを主宰し、10年で全国100期開講。オンラインサロンも人気を博す。受講生は皆、幸せな働き方や結婚などを叶えている。

【書籍情報】

タイトル:『人生がなんかうまくいっちゃう！ お姫さまマインド』

発売日:2025年10月24日

刊行:ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様:単行本(ソフトカバー)/248ページ

ISBN:978-4799332160

