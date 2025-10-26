何時(いつ)もあなたのそばに--『にじさんじ時報』が渋谷・道頓堀の大型サイネージにて2025年10月26日(日)より放映開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、東京/渋谷「シブハチヒットビジョン」および大阪/道頓堀「ツタヤエビスバシヒットビジョン」にて、本日2025年10月26日(日)より『にじさんじ時報』の放映を開始いたします。

期間限定！にじさんじが毎朝10時、毎夕18時をお知らせします！

本日2025年10月26日(日)～2025年11月8日(土)の期間中毎日、東京/渋谷「シブハチヒットビジョン」および大阪/道頓堀「ツタヤエビスバシヒットビジョン」で『にじさんじ時報』の放映が開始されます！

※画像はイメージです

■『にじさんじ時報』概要

普段YouTubeなどの動画配信プラットフォームで活動する、にじさんじ所属ライバーの七瀬すず菜と不破湊が、渋谷・道頓堀の大型サイネージに登場。

街頭サイネージを通じて「1日のはじまり」と「1日の終わり」に寄り添います。

毎朝10時、渋谷ハチ公前の「シブハチヒットビジョン」には、にじさんじの朝の顔・七瀬すず菜が、爽やかな「おはよう」で1日の始まりを応援し、通勤・通学の人々を元気づけます。

毎夕18時、大阪道頓堀の「ツタヤエビスバシヒットビジョン」には、大阪出身のバーチャルホスト・不破湊が、1日を終える人々を「お疲れ様」のひと言で包み込み、労いの時間を届けます。

■放映期間

2025年10月26日(日)～2025年11月8日(土)期間中毎日

■出演ライバーと放映媒体

七瀬すず菜

東京／渋谷「シブハチヒットビジョン」

毎朝10:00をお知らせ(※正時15秒前からの放映です)

不破湊

大阪／道頓堀「ツタヤエビスバシヒットビジョン」

毎夕18:00をお知らせ(※正時15秒前からの放映です)

※公共スペースのためご覧の際は、ご自身と周囲の安全にご配慮ください。

※放映期間は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸