25万部突破のベストセラー!『「好き」を言語化する技術』著者・三宅香帆氏が教える『伝わる言語化 自分だけの言葉で人の心を動かすトレーニング』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:谷口奈緒美)は2025年10月24日に『伝わる言語化 自分だけの言葉で人の心を動かすトレーニング』(三宅香帆 著)を刊行しました。

25万部突破のベストセラー!『「好き」を言語化する技術』著者、三宅香帆氏が教える自分だけの言葉で、相手の心を動かす言語化実践のコツ!

■ 「言葉の壁」に悩んでいませんか?

「プレゼンで熱意が伝わらない」

「PRで商品の価値を伝えきれない」

「1on1で部下の心に響く言葉が出てこない」



そんな「言葉の壁」に悩んでいませんか?

現代のビジネスパーソンに求められるのは、自分の考えや想いを、自分らしい言葉で相手に届ける力です。

本書は、あなたの考えや想いを正確に、かつ魅力的に伝えるための「言語化」スキルを、7つの実践的なワークを通じて習得する一冊です。

■ カギとなるのは、「細分化」と「情報格差を埋める」技術

本書で必要なのは、難しいテクニックではありません。カギとなるのは、「細分化」と「情報格差を埋める」技術。これにより、ありきたりな表現から脱却し、あなただけのオリジナルの言葉で相手の心を動かすことが可能になります。

■自分が本当に伝えたいことを言葉にできるように

本書には実践ワークが豊富に用意されているため、ただ学ぶだけではなく、手を動かしながら「言葉にする力」を確実に身につけることができるでしょう！

プレゼンや商談、自己PR、部下や子どもとのコミュニケーションまで、あらゆるビジネス・日常生活のシーンで「伝わる喜び」を実感してください。

さらに、「言語化の技術」を応用した企画・コンセプトづくりの方法まで、一歩踏み込んだ内容も紹介しています。

■ 本書で得られること

- 相手の心を動かすプレゼンや商品PRの技術が身につく- 面接や商談で自分らしさが伝わるアピールができるようになる- 部下の成長を支える、心のこもった「ほめ方・叱り方」がわかる- 自分ならではの企画やコンセプトを作成する力が向上する- 好きなものを人におすすめするときの魅力的な伝え方がわかる- 子どもや家族への温かい声かけのコツが身につく

【早期購入特典のご案内】

2025年11月4日(火)12:00までに本書をご予約・ご購入いただいた方限定で、同締め切りまでにお申し込みいただくと、著者・三宅香帆氏と、起業家として様々な事業を立ち上げ、ネットやSNSでも大人気のけんすう氏とのオンライン対談イベントにご招待いたします。

「なぜか自分の言葉が伝わらない」「どう表現すれば相手にわかってもらえるのか?」

これは、日常生活や仕事で、誰もが一度はぶつかる「言語化の壁」です。

本イベントでは、三宅氏が新刊で伝えたいメッセージを深掘りしつつ、けんすう氏との対話を通じて「伝わる言語化」のヒントをお届けします。

申込方法の詳細はディスカヴァー・トゥエンティワンHPをご確認ください。

https://d21.co.jp/news/event/269(https://d21.co.jp/news/event/269)

◎書籍概要

【目次】

Chapter 1 言語化とは何か

Chapter 2 「自分のなかの言語化」を磨く

Chapter 3 「他人に伝わる言語化」を磨く

Chapter 4 「他人に伝わる言語化」実践のコツ

Chapter 5 世の中にインパクトを与える言語化とは

【著者情報】

三宅香帆（みやけ かほ）

文芸評論家、京都市立芸術大学非常勤講師。1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院卒。著書に『人生を狂わす名著50』(ライツ社)『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』(サンクチュアリ出版)『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』(笠間書院)『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー携書) など多数。

【書籍情報】

タイトル:『伝わる言語化 自分だけの言葉で人の心を動かすトレーニング』

発売日:2025年10月24日

刊行:ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様:単行本(ソフトカバー)/176ページ

ISBN:978-4799332139

