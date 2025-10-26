（公社）東京都看護協会さまより弊社理事長の戸村智憲に感謝状の授与：　定員超えで満員大盛況のプラチナナースセミナー登壇に際して東京都ナースプラザ所長より手渡しで受領【日本マネジメント総合研究所合同会社】

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

この度、弊社理事長の戸村智憲が、令和7年度 プラチナナース就業支援事業 第3回プラチナナースセミナー（2025年(令和7年)10月25日(土)実施）の登壇に際し、東京都ナースプラザ（東京都による運営）にて、所長の岡崎 庸（おかざき みつぎ）様より下記の通り(公社)東京都看護協会さま名での感謝状が授与されました。

【今回授与された感謝状】

・感謝状の授与： 公益社団法人 東京都看護協会 会長 柳橋礼子さま名での授与

・授与場所： 東京都ナースプラザ（東京都看護協会内）

・プレゼンター： 東京都ナースプラザ 所長 岡崎 庸（おかざき みつぎ）様

・授与された者： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲（とむらとものりプロフィール： https://www.jmri.co.jp/tomura.html(https://www.jmri.co.jp/tomura.html) ）

・登壇したセミナー： 令和7年度 プラチナナース就業支援事業 第3回プラチナナースセミナー 2025年(令和7年)10月25日(土)開催 「愛されシニアの作り方： 輝くナースの生き方働き方」 ＠リアル会場・オンライン同時配信のハイブリッド形式での開催（パンフ： https://www.jmri.co.jp/Platinum.Nurse.Seminar.3rd.2025.Oct.25.TomonoriTomura.Tokyo.Metropolitan.Nurse.Plaza.pdf ）

・授与の様子： 登壇に際して東京都ナースプラザにて、所長さんをはじめみなさまとワイワイと歓談の渦の中で所長の岡崎さまより授与された様子と授与された感謝状は、下記の写真・こちらのURL先PDFファイルにございます（ https://www.jmri.co.jp/Certificate.of.Appreciation.from.Tokyo.Nursing.Association.2025.Oct.25.TomonoriTomura.pdf ）。

感謝状の授与： （公社）東京都看護協会さま（プレゼンター：東京都ナースプラザ所長岡崎さま）より戸村智憲が感謝状を授与された様子

【戸村智憲よりひとこと】

看護協会さま・看護師のみなさまとのご縁は、若き頃に経営行動科学学会の理事職にございました際に、某教授のご熱心なスカウトに沿って看護協会さまでの指導の依頼を承り、看護師長向けセカンドレベルコースの人的資源管理に関する教鞭をとったところに始まり、看護師の妻と結婚して共に人生を歩むようになるという、公私にわたっていろいろなご縁が紡がれて参りました。

思えば、コロナ渦中でマスクや医療物資の確保が難しかった頃には、東京に限らず全国各地の医療機関・福祉施設・訪問看護の皆様などに、不織布マスクなどの感染防護具を緊急に手配して自宅に集約し、私みずからコツコツと手作業で緊急支援の要請に応じて私費で調達・無償で贈呈などでお届けしていたりしました。

社会を支えて下さる看護師のみなさまをはじめとする医療福祉関係者のみなさまに、改めて、心より厚く御礼申し上げますとともに、今後もできる限り社会を支えて下さる方々にもお役に立てるよう、微力ながらで恐縮ですが、力を尽くして参りたい所存でございます。

各地の看護協会さま・ナースプラザ等のみなさまにおかれましては、高い公益性の観点から、社会貢献の一環としても取り組んで参りますので、もし、当職がお役に立てるようでしたら、いつでもお気軽にお声がけ下さいませ。

日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

【ご支援のご紹介】

この度お世話になりました東京都看護協会さまでも、下記のように、いつでもサッと心を添えてお届けできる寄付の窓口がおありです。

もし、お心を寄せて頂ける方がいらっしゃいましたら、下記につきご参照頂ければと思ったり致します。

・（公社）東京都看護協会さまでの寄付窓口： https://www.tna.or.jp/kyokai/introduction/aid/about-2/(https://www.tna.or.jp/kyokai/introduction/aid/about-2/)

以上でございます。

