『勝利の女神：NIKKE』池ハロ2025に出展中！！3周年記念フォトスポット＆公式ステージでハロウィンを盛り上げよう！

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、現在開催中の「池ハロ2025（池袋ハロウィンコスプレフェス）」に3周年記念ブースを出展中であることをお知らせいたします。

◆ 3周年記念特別フォトスポットが登場！

本日10月26日（日）、日本最大級のハロウィンイベント「池ハロ2025（池袋ハロウィンコスプレフェス）」が池袋一帯で開催中！『勝利の女神：NIKKE』は3周年を記念して、中池袋公園内に特別フォトスポットを展開しています。

3周年キービジュアルを完全再現したブースは、光と色彩が織りなす幻想的な空間で、まるでゲームの世界そのものに足を踏み入れたかのような没入体験を提供。さらに、特別限定の装飾と演出が加わり、フォトジェニックな撮影スポットとしても多くの来場者の注目を集めています。秋の池袋で、ニケたちとともに3周年の特別なひとときをお楽しみください。

*池袋のイベント会場でも、多くの来場プレイヤーが現地で一緒にNIKKE三周年記念生放送を視聴していました。

◆ 公式コスプレイヤーが登場！ナユタに会える特別ステージも

会場では、『NIKKE』3周年を象徴するメインキャラクター・ナユタを再現した10名の公式コスプレイヤーが登場。フォトスポットでの撮影はもちろん、ブース内や池ハロ公式ステージにも出演し、3周年を祝う華やかな演出で来場者を迎えます。さらに、本日10月26日（日）12:05～12:20には、中池袋公園の池ハロ公式ステージにて、ニケたちが登場する特別ステージを実施。キャラクターたちがハロウィンの舞台で織りなす幻想的なパフォーマンスを、どうぞお見逃しなく。

◆ 会場限定の豪華コンテンツも多数！

昨日のパレードの熱気そのままに、2日目となる本日もNIKKEブースは大盛況。来場者には、ここでしか手に入らない限定ノベルティの配布や、SNSと連動した参加型キャンペーンなど、楽しめる企画が盛りだくさんです。フォトジェニックな展示やハロウィン仕様の特別演出を通じて、3周年を迎えた『勝利の女神：NIKKE』の魅力を五感で体感してください。

◆ 開催概要

会場：池ハロ2025会場内『NIKKE三周年記念基地』（中池袋公園内）

開催日：

10月25日（土）10:00～17:00

10月26日（日）10:00～17:00

秋の池袋がNIKKEカラーに染まるハロウィンの特別な空間で、ニケたちと一緒に最高の思い出を作りましょう！

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。