11/30(日)京都戦「美麗-Bi-ray- SPECIAL LIVE」開催！

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

11月30日(日)２０２５明治安田Ｊ１リーグ 第37節 京都サンガF.C.戦（ニッパツ三ツ沢球技場/14:00KICKOFF）にて、「美麗-Bi-ray-」のみなさんによる SPECIAL LIVEの開催が決定いたしました。

4オクターブの音域を誇る、天使のような4つの歌声をお届けします！

対象試合

日時

2025年11月30日(日) 14:00キックオフ

対戦カード

２０２５明治安田Ｊ１リーグ 第37節 横浜FC vs. 京都サンガF.C.

会場

ニッパツ三ツ沢球技場(https://www.yokohamafc.com/guide/access-map/)

【美麗-Bi-ray- SPECIAL LIVE】

スペシャルライブ

■時間：13:00(キックオフ1時間前)

※実施時間は前後する場合がございます

■場所：場内メインスタンド付近

「美麗-Bi-ray-」プロフィール

美麗 -Bi-ray- 、メンバーは Emi（16）・Hinata（16）・Cocomi（15）・Michelle（14） の4人。4オクターブの豊かな音域と圧倒的な歌唱力、そして感情豊かなハーモニーを奏でるガールズ・ヴォーカルグループ。デビュー曲『Butterfly』は、ハリウッド映画『BRIDE HARD』（2024年6月20日全米公開）のタイアップ曲。主演は『ピッチ・パーフェクト』シリーズのレベル・ウィルソン、監督は『コン・エアー』『エクスペンダブルズ2』のサイモン・ウェストが務め、ハリウッドでも話題を集めた。また、デビュー前にして、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地で行われたMLB公式戦で米国国歌を斉唱。日本人ガールズグループとしては異例の快挙を達成した。さらに、2025年10月には「南カリフォルニア日米協会（JASSC）」主催の 116th Anniversary Gala にて「Next Generation Rising Star Award」受賞。そして今回、初のＪ１リーグ公式戦でのパフォーマンスに挑む。世界と日本を舞台に声で背中を押す新世代ガールズヴォーカルグループとして注目を集めている。

「美麗-Bi-ray-」コメント

みなさん、初めまして！美麗 -Bi-ray- です。

11月30日(日)の「2025明治安田生命J1リーグ第37節 横浜FCホーム最終戦」という特別な日に、パフォーマンスをさせていただけることをとても光栄に感じています。

私たちは先日、ニッパツ三ツ沢球技場に試合を観に行きました。選手の皆さんの迫力あるプレー、ファンの皆さんの熱い声援、そして会場全体を包む一体感にすっかり魅了され、最後までドキドキしながら応援していました！今回はそんな素敵な場所で、私たちの歌を通して選手の皆さんやファンの皆さんに少しでもパワーを届けたいと思っています。

また、メンバーのうち2人が横浜出身なので、大好きなこの街で歌声を届けられることを心から楽しみにしています。皆さんと一緒に、最高の時間をつくれたら嬉しいです。

パワー全開で、最後まで一緒に盛り上がりましょう！！

■オフィシャルアカウント：

＜公式HP＞https://jp.bi-ray.net/

＜X＞@Bi_RayOfficial(https://x.com/Bi_RayOfficial)

＜Instagram＞＠bi_rayofficial(https://www.instagram.com/Bi_RayOfficial)

＜YouTube＞https://www.youtube.com/@bi_ray_official

チケット情報

■クラブメンバー ゴールド、シルバー、ブロンズ会員特別先行販売：10/26(日) 10:00

■クラブメンバー レギュラー、U15会員先行販売：10/28(火) 10:00

■スタータークラブ会員先行：10/30(木) 10:00

■一般販売：11/1(土) 10:00

▶チケット販売詳細はこちら(https://www.yokohamafc.com/ticket/schedule/)