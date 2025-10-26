愛され続けて20年以上、著書累計240万部突破！ベストセラー著者による『心の持ち方 完全版 わんこ』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:谷口奈緒美)は2025年10月24日に『心の持ち方 完全版 わんこ』(ジェリー・ミンチントン 著、弓場隆 翻訳)を刊行しました。

20年以上愛され続け、著者累計240万部突破のベストセラー著者、ジェリー・ミンチントン。彼の作品の中でも人気の高い『心の持ち方 完全版』が、イラストレーター・じゅんさんのかわいい犬の書き下ろしイラストが入ったプレミアム限定カバーで登場です。

■ 自尊心を基礎にした心の持ち方のヒントを紹介

『うまくいっている人の考え方』がシリーズ累計150万部を突破した、著者ジェリー・ミンチントンの一貫したテーマは「自尊心」です。

彼がさらに自尊心について考察し、自尊心を基礎にした心の持ち方のヒントを紹介したのが『心の持ち方』と題する単行本で、2004年に発行されて以来20年にわたって売れ続け、25万部を超えました。

そして同じ著者がさらにもう1冊、自尊心について追究した『じょうぶな心のつくり方』も、5万部を超えるベストセラーとなりました。本書は同じテーマで書かれたこの2冊を合わせて1冊にまとめ、『心の持ち方 完全版』とするものです。

■ 人生を豊かにすることを目的とした92項目

- 自分を大切にする- ネガティブな考えや人から離れる- 楽観的になる- 目標に向かって進む- 自分らしく生きる- よい人間関係をつくる

多くの人は、自分の人生にポジティブな変化をもたらしてくれるものを絶えず探し求めている。

本書はその要望にこたえるための本だ。ビジネスをはじめとして、何をするうえでも成功するのに役立つ、心の持ち方のヒントを伝授しよう。

本書は全部で92項目から成り立っている。人生にゆとりをもたらすのに役立つ項目もあれば、日常生活で直面している障害を取り除くのに役立つ項目もある。どの項目にも共通するのは、人生を豊かにすることを目的として書かれているということだ。



本書は、いろいろな味のキャンディが入った詰め合わせのようなものだ。最初から順番に楽しむこともできれば、気分に合わせて好きな項目を選んで楽しむこともできる。どの項目にも独特の味わいを持たせてある。

各項目の終わりにはポイントが明記されている。そこに書かれた文は、その項目のねらいを端的に表している。手帳に書き写すなどして、積極的に活用してみてほしい。あなたにとっての答えが本書の中に見つかることを心から願っている。

(「はじめに」より)

※本書は2015年7月に小社より出版された『心の持ち方 完全版 ディスカヴァー携書』の限定カバー版です。カバー以外のコンテンツは同じですので、あらかじめご了承ください。

◎書籍概要

【著者情報】

ジェリー・ミンチントン (Jerry Minchinton)

アメリカの著述家。多年にわたり経営者としてビジネスに携わるうちに「人が自尊心を高め、自らの価値を確信することが、人生における成功や幸福に直結する」ということに気づき、自尊心に関する研究をおこなう。著書は本書をはじめ『うまくいっている人の考え方 完全版』『じょうぶな心のつくり方』(いずれもディスカヴァー刊)など、多くが日本でベストセラーになっている。



弓場隆 (ゆみば・たかし)訳

翻訳家。主な訳書に『うまくいっている人の考え方 完全版』『人望が集まる人の考え方』『すべてうまくいく人はこうかんがえる』(いずれもディスカヴァー刊)、『一流の人に学ぶ自分の磨き方』(かんき出版)、『「人の上に立つ」ために本当に大切なこと』(ダイヤモンド社)などがある。

【書籍情報】

タイトル:『心の持ち方 完全版 わんこ』

発売日:2025年10月24日

刊行:ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様:新書/216ページ

ISBN:978-4799332191

