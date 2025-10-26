約8割がリカバリーウェアを認知！“着る疲労回復”への関心がボーナス期に拡大

ムーンムーン株式会社

気温が下がり、疲れや睡眠の質に悩む声が増える秋冬。「着るだけで疲労回復をサポートする」とされる“リカバリーウェア(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)”が注目を集めています。快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営する「ムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)」は、全国の20～70代男女281名を対象に「ボーナス支出とリカバリーウェアに関する意識調査」を実施。その結果、約8割が「リカバリーウェア」を認知し、半数以上がボーナスでの購入を検討していることが明らかになりました。今冬のボーナス商戦では、「心と体を整えるための自己投資」が新たなキーワードとなりそうです。

調査背景

コロナ禍以降、ボーナスの使い道は“贅沢消費”から“自己メンテナンス”へ変化しています。長時間労働や冷え、睡眠不足に悩む人が増える中、「自分の体を労わる」ことが最大のご褒美になりつつあります。

その流れを受け、寝具・快眠グッズ専門サイト「快眠ランド」では、全国281名を対象に「ボーナス支出とリカバリーウェア」に関する意識調査を実施。結果からは、“回復・休息・整う”をキーワードとする新たな消費トレンドが浮き彫りとなりました。

調査サマリー

詳細データ

- 認知率85.4％、「リカバリーウェア(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)」という言葉が一般層にも浸透- ボーナスで購入を検討する人は53.4％に上昇- 支出先トップは「気分転換」「睡眠」「リラクゼーション」など“整える系”が中心- 重視点は「着心地」「機能性」「価格」の三要素が拮抗- 希望価格は8割が1万円未満、“プチご褒美”感覚で日常使いを希望Q1. “リカバリーウェア”という言葉を知っていますか？- よく知っていて内容も理解している：31.7％- 聞いたことがある程度：53.7％- まったく知らない：14.6％

→認知率は85.4％。すでに「快眠」や「疲労回復」関連アイテムの一角として認知されており、年齢層を問わず関心が高い傾向。

Q2. この冬のボーナスで“リカバリーウェア”を検討したいですか？- 機会があれば検討したい：44.1％- ぜひ検討したい：9.3％- あまり考えていない／検討予定なし：21.0％- ボーナスがない・使う予定がない：15.7％

→53.4％が購入検討意向あり。ボーナスの使い道として、「着るだけで整う」リカバリーウェアが選択肢の一つに。“疲れを癒やすご褒美消費”の定着が見て取れます。

Q3. ボーナスで「自分の体を労わる支出」をするとしたら？- 趣味・旅行など気分転換：23.6％- 睡眠グッズ（マットレス・枕など）：19.0％- マッサージ・整体・リラクゼーション：14.5％- 温浴・サウナ・スパ関連：10.6％- リカバリーウェア・機能性衣料：10.2％- その他：22.2％（健康食品・サプリメント：8.1％、フィットネス用品：6.7％、美容ケア（エステ・スキンケア・ヘアケア）：5.4％、など）

→上位は「気分転換」「快眠」「リラクゼーション」など“心身回復系”が多数。また「その他」にも健康食品や美容ケアなど、“整える支出”への意識の高まりが見られます。

Q4. リカバリーウェアを“選ぶとしたら”重視するポイントは？- 着心地・肌触り：17.9％- 効果・機能性（疲労回復・血流促進など）：17.8％- 価格の手ごろさ：17.5％- 洗濯・お手入れのしやすさ：10.9％- 素材の品質（天然繊維・吸湿性など）：6.6％- その他：29.3％（デザイン性・見た目の良さ：10.4％、通気性・軽さなど季節に合った快適性：9.1％、ブランド・口コミ・信頼性：6.2％、など）

→「着心地」「機能性」「価格」がほぼ拮抗しており、消費者がリカバリーウェアに求めているのは“快適さと実感の両立”ということが分かります。

Q5. リカバリーウェアの購入を検討したい価格帯- 5,000円未満：43.1％- 5,000～9,999円：38.8％- 10,000～14,999円：15.3％- 15,000円以上：2.9％

→約8割が1万円未満を希望。高額商品よりも“気軽に試せる価格”を重視し、「日常の中で整う」プチ贅沢需要が高まっています。

調査結果のまとめ

今回の調査では、冬のボーナス支出が“モノ消費”から“整う消費”へ移行していることが明らかになりました。特にリカバリーウェア(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)は、「着心地」「機能性」「価格」の3要素を重視しつつ、“疲れを癒やすためのご褒美”として新たな定番になりつつあります。価格帯は1万円未満の手頃なモデルから、3万円前後の高機能モデルまで幅広く展開。最近では手頃な価格帯の商品も増えており、気軽に始められる自己投資アイテムとして支持が拡大中です。ボーナス商戦において、心と体の回復を目的とした“着るケア”が今後のトレンドになることが期待されます。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

今回の調査では、“自分を整えるためのボーナス支出”という新たな価値観が定着し始めていることがわかりました。物価高のいま、派手な消費よりも“心身の回復”を優先する傾向が強まっています。リカバリーウェア(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)はその象徴であり、“着るだけで疲労回復をサポートする”という手軽さと継続性が高く評価されています。快眠ランドでは、今後も眠りの質を高め、疲れにくい体をつくるためのアイテムや知識を発信し、一人ひとりが自分らしく健やかに過ごせる社会を目指してまいります。

調査概要

- 調査期間：2025年10月23日～2025年10月28日- 調査対象：全国の20～70代の男女281名- 調査方法：インターネット調査- 実施機関：快眠ランド

