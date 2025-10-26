にじさんじから「NIJIベアキーホルダー Vol.2」が登場！2025年10月27日(月)18時から販売開始！
ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「NIJIベアキーホルダー Vol.2」を2025年10月27日(月)18時から販売開始いたします。
2025年10月27日(月)18時から「NIJIベアキーホルダー Vol.2」グッズの販売を開始！
当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」から、鞄などにつけられる小さなぬいぐるみキーホルダー「NIJIベアキーホルダー Vol.2」の販売が決定！参加ライバーは以下の22名。
【参加ライバー】
アルス・アルマル、アンジュ・カトリーナ、戌亥とこ、魁星、甲斐田晴、加賀美ハヤト、叶、葛葉、剣持刀也、佐伯イッテツ、三枝明那、笹木咲、椎名唯華、栞葉るり、白雪巴、葉加瀬冬雪、樋口楓、風楽奏斗、不破湊、星川サラ、リゼ・ヘルエスタ、ルンルン
「NIJIベア キーホルダー Vol.2」は、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2025年10月27日(月)18時から販売を開始いたします。
「NIJIベア キーホルダー Vol.2」紹介
■ぬいぐるみキーホルダー
・価格：各2,400円(税込)
・種類：全22種
（アルス・アルマル、アンジュ・カトリーナ、戌亥とこ、魁星、甲斐田晴、加賀美ハヤト、叶、葛葉、剣持刀也、佐伯イッテツ、三枝明那、笹木咲、椎名唯華、栞葉るり、白雪巴、葉加瀬冬雪、樋口楓、風楽奏斗、不破湊、星川サラ、リゼ・ヘルエスタ、ルンルン）
・サイズ(約)
本体：W100mm×H100mm
キーチェーン：100mm
※ライバーによってサイズが異なります
・素材
本体：ポリエステル、ナイロン
目：ABS
鼻：ABS、ナイロンフロッキー
キーチェーン：真鍮
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
販売概要
・販売開始日時：2025年10月27日(月)18時
・発送予定：2025年11月上旬以降
・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア
・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/SSZS-51855.html
※NIJIベア本体と使用している生地が違うため、色が異なっている部分がございます。
※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。
※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。
※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。
「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。
※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。
※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。
また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。
・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app
・Xハッシュタグ：#NIJIベア
