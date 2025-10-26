声優や2.5次元俳優が出演する名古屋発のトークイベント、2026年 第１弾「DERAGAYA! 岸尾だいすけ × 羽多野渉 × 佐藤拓也」開催決定！

報道関係者各位プレスリリース2025年10月26日株式会社Thanksgiving

株式会社Thanksgiving



株式会社Thanksgivingは、2026年1月17日(土)に、岸尾だいすけ、羽多野渉 ,佐藤拓也が出演するトークイベント「DERAGAYA! 岸尾だいすけ × 羽多野渉 × 佐藤拓也」を愛知県名古屋市のLives NAGOYAにて開催いたします。チケットの販売は、2025年10月26日（日）12:00より先行抽選販売受付を開始いたします。

チケットお申し込み https://t.livepocket.jp/e/nfegk

■イベント概要



名称：DERAGAYA! 岸尾だいすけ × 羽多野渉 × 佐藤拓也

日時：2026年1月17日(土)

[第1部] 開場13:30 開演14:00

[第2部] 開場16:30 開演17:00

※各部で異なる内容を予定しております

会場：Lives NAGOYA (愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目7番1)

料金：7,700円

チケット：2025年10月26日(日)12:00よりLivePocketで販売開始 https://t.livepocket.jp/e/nfegk

SNS：公式X(旧 Twitter) h(https://x.com/DERAGAYA_)ttps://x.com/DERAGAYA_(https://x.com/DERAGAYA_%E4%B8%BB%E5%82%AC%EF%BC%9A%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEThanksgiving)

主催：株式会社Thanksgiving https://thxgive.com/

■「DERAGAYA!(デラガヤ)」とは

2016年9月に愛知県名古屋市でスタートした、声優や2.5次元俳優によるトークイベントです。「デラ」「ガヤ」は、どちらも名古屋弁で、愛知県出身の声優、岸尾だいすけが『デラ(すごく)名古屋を面白くするガヤ(よ!)』の意味をこめて命名。アットホームな雰囲気で和気あいあいと繰り広げられるのが特徴で、初めての方も安心してご参加いただける楽しいイベントです。

出演者の情熱や気持ちを直に感じて欲しい・会場で特別な時間を過ごして欲しいとの願いから、パッケージ販売を行っておりません。複数回公演の際は各回で内容が異なることも特徴のひとつです。

■出演者紹介

岸尾 だいすけ(きしお だいすけ)

出身地：愛知県

所属：青二プロダクション

主な出演作品：『弱虫ペダル』(手嶋純太)、『東京喰種：re』(旧多二福)、『ONE PIECE』(傳ジロー(狂死郎)／ヴィト)、『ドラゴンボール超』(キャベ)、『B-PROJECT シリーズ』(是国竜持)、『レミーのおいしいレストラン』(レミー)など。

羽多野 渉(はたの わたる)

出身地：長野県

所属：81プロデュース

主な出演作品：『アイドリッシュセブン』（八乙女楽）、『FAIRY TAIL』（ガジル・レッドフォックス）、『呪術廻戦』(重面春太)、『妃教育から逃げたい私』(ナディル)、『黒子のバスケ』(実渕玲央)など

佐藤 拓也(さとう たくや)

出身地：宮城県

所属：賢プロダクション

主な出演作品：『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』（佐々木）、『キャッツ(ハート)アイ』（内海俊夫）、『機界戦隊ゼンカイジャー』（ブルーン／ゼンカイブルーン）、『キャプテン翼』（日向小次郎）、『テイルズ オブ アライズ』（アルフェン）、『アイドリッシュセブン』(十龍之介)など

■Thanksgivingについて

愛知県名古屋市を拠点に、声優・2.5次元俳優の朗読劇やトークイベント、音楽ライブなどの企画・運営を主業務とするイベント会社です。出演者の想いを届けたり、やりたいことを実現したり、新たな魅力を見せたりできるイベントが、お客さまの満足につながると考えて運営しております。

地域・観光活性化にも取り組んでおり、世界遺産 下鴨神社(賀茂御祖神社)での朗読劇 鴨の音(かものね)、ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還「約束の果て」、名古屋での開催を中心とするトークイベント「DERAGAYA!」シリーズ、などを手がけています。

・会社名：株式会社Thanksgiving(サンクスギビング)

・代表取締役：春口秀之

・所在地：愛知県名古屋市中区栄2-8-11 永楽ビル4F

・Webサイト：https://www.thxgive.com/



【お問い合わせ先】

株式会社Thanksgiving

担当 ：堀井

E-mail：pr_management@thxgive.com