｜野口観光グループ｜【どうみん限定】感動をありがとう！北海道日本ハムファイターズ特別プランご予約承り中
野口観光マネジメント株式会社
【特典】
いつも野口観光グループをご利用いただき有難うございます。
今シーズン、北海道日本ハムファイターズへ熱い声援を送ってくださった皆さまへ、感謝とお疲れさまの気持ちを込めた特別宿泊プランをご用意しました。
【特典】
１.野口観光オリジナル、北海道日本ハムファイターズのポスター（カレンダー付）をプレゼント（1室1枚）
※対象ホテル全3000枚/無くなり次第終了
２.対象プランで宿泊した方の中から、抽選で500名様に、
北海道日本ハムファイターズ×野口観光のオリジナルトートバッグをプレゼント
３.対象プランで宿泊した方の中から、抽選で各ホテル1名様に
北海道日本ハムファイターズ選手の直筆サインボールプレゼント
※選手はお選びいただけません。
◆当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
電話やメールでの当選結果のご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。
【予約期間】
2025年12月31日まで
【宿泊期間】
2025年11月10日（月）～2026年1月31日（土）
【詳細・ご予約は下記URLから】
https://www.noguchi-g.com/enjoy/6738/
※対象ホテルの「特別プラン」よりお申込み下さい。
皆さまのご来館をお待ちしております。