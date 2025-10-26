全世界1,100万DL突破の大人気ゲーム「Obey Me! 」シリーズ新作『Obey Me! Till Death Do Us Part』ゲーム内Live2D＆背景画像を公開

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」のゲーム開発部門とNTTソルマーレ株式会社、および株式会社flaggs の3社が共同開発するライフスタイルサポートアプリ『Obey Me! Till Death Do Us Part』は、2025年10月26日（日）、公式Xにおいてゲーム内のLive2D演出や背景画像を公開いたしました。





▼公式Xアカウント■公式X 【公式】Obey Me! Till Death Do Us Part （日本語）：https://x.com/ObeyMeIDO_JP(https://x.com/ObeyMeIDO_JP)■Official X Obey Me! Till Death Do Us Part (English)：https://x.com/ObeyMeIDO(https://x.com/ObeyMeIDO)



公式Xでは、キャラクターの衣装の紹介のほか、新作アプリのゲーム内Live2D演出や背景画像など、最新情報をピックアップしてお届けしています。この度、最新情報が盛りだくさんの公式Xから、新衣装をまとった7兄弟全員分の一部Live2D＆背景画像を公開いたしました。

『Obey Me! Till Death Do Us Part』Live2D＆背景画像公開中！

キャラクターが滑らかに動くLive2D演出と緻密に描かれた背景ビジュアルは、作品の世界観をより深く体感いただける要素となっております。公開されたビジュアルは、公式Xでも随時紹介されますので、あわせてご覧ください。

ルシファーマモンレヴィアタンサタンアスモデウスベルゼブブベルフェゴール



『Obey Me! Till Death Do Us Part』

イケメン悪魔7兄弟のうちの1人と、婚約・結婚・そして2人きりの生活を送ります。パートナーとなった悪魔に日常をサポートしてもらったり、毎日会話を楽しむことができます。

さらに、胸が高鳴る結婚生活ストーリーもたっぷり堪能いただけます。

■製品情報

タイトル： 『Obey Me! Till Death Do Us Part』

ジャンル：恋愛シミュレーション

プレイ人数：1人

発売予定：2025年

希望小売価：未定

対応機種： iOS、Android

対応言語：日本語、英語

開発： NTTソルマーレ / クリーク・アンド・リバー社 / flaggs

権利表記：(C)2019-2025 NTT Solmare / CREEK & RIVER Co., Ltd. / flaggs Inc.

Obey Me!公式YouTubeではクラファンゴール第二弾の「お祝いミニボイスドラマ」を公開中！

Obey Me!公式YouTube「Obey Me! Official（【公式】おべいみー！ちゃんねる）では、2025年5月～7月に実施されたクラウドファンディングのゴール第二弾「お祝いミニボイスドラマ」Vol.2を公開中です。

Vol.1とあわせて7兄弟からの素敵なメッセージをお楽しみください。



■Obey Me!公式YouTube「Obey Me! Official（【公式】おべいみー！ちゃんねる）

https://www.youtube.com/channel/UCGh9vTBjmF-QaQ02pHHExlw(https://www.youtube.com/channel/UCGh9vTBjmF-QaQ02pHHExlw)



本アプリに関する最新情報は、公式Xにて随時発信しております。アプリに関する最新情報や重要なお知らせをいち早くご確認いただけます。



『 Obey Me! （おべいみー！）』 とは

2019年にNTTソルマーレより配信が開始されたスマートフォン向けアプリゲームです。「イケメン悪魔調教ゲーム」として、イケメン悪魔7兄弟との魅力的な恋愛ドラマストーリーを楽しむことができ、全世界合計1,100万ダウンロードを突破しています。2023年には第2弾『Obey Me! Nightbringer』の配信も開始されました。



『Obey Me!』（おべいみー！）公式サイト

https://shallwedate.jp/obeyme/(https://shallwedate.jp/obeyme/)



『Obey Me!』（おべいみー！）公式X

https://x.com/ObeyMeOfficial(https://x.com/ObeyMeOfficial)

『Obey Me! （おべいみー！） 』キャラクター紹介

完全無欠、腹黒ドSな最強長男ルシファー

（CV 山下 和也）

世の中お金な強欲クズ次男マモン

（CV 古林 裕貴）

＼二次元最高／ガチオタ三男レヴィアタン

（CV 加田 智志）

笑顔は全部演技です^▽^二重人格四男サタン

（CV 角 真也）

世界はぼくを愛しているナルシスト五男アスモデウス

（CV ミウラアイム）

晩御飯まだ？腹ペコ六男ベルゼブブ

（CV 矢口 恭平）

愛されすぎて反抗期？居眠り系七男ベルフェゴール

（CV 大西 哲史）



■NTTソルマーレ株式会社 会社概要

本 社 ：大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号 住友ビル2号館

設 立 ： 2002年4月

代 表 者： 代表取締役社長 朝日利彰

事業内容：電子書籍やゲーム等のコンテンツ流通事業

U R L ： https://www.nttsolmare.com/

NTTソルマーレは､「エンターテインメントを通じ人の心を豊かにする」ことを目標とし､国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営､オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作､全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営､モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」を中心としたエンターテインメントサービスを提供しています｡

■株式会社flaggs（フラッグス） 会社概要

本 社 ：東京都品川区西五反田二丁目11-20 五反田ブリックビル1階

設 立 ： 2015年3月

代 表 者： 代表取締役 吉江直人

事業内容：スマートフォン向けゲームの開発・運用

U R L ： https://flaggs.jp/

「新しい時代をつくるエンタメの会社」をミッションとして掲げている、モバイルゲームの開発・運用会社。時代の旗手としてエンタメ業界に貢献することを目指しています。

■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

事業内容：ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）、プロデュース事業（開発・請負)およびエージェンシー事業（派遣・紹介）

U R L ： https://www.cri.co.jp

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、18分野にまで拡大しています。



＜C&R Creative Studiosとは＞

クリーク・アンド・リバー社が運営する国内最大級のクリエイティブ開発スタジオです。2002年に発足した映像やWebのための社内開発スタジオが年々増大し、ゲーム・Web・映像・XR・CG・動画・広告・漫画・小説・建築・ファッションにまでその分野を拡大しています。2021年にそれらのスタジオを包括し誕生したのが「C&R Creative Studios」です。現在、所属クリエイターは2,000名、年間6,000以上のプロジェクトに携わっています。

U R L ：https://crdg.jp/