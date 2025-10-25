NPO法人一期JAM所属アーティスト「バー・ヨーナン」、FMヨコハマ『Lovely Day(ハート)』に生出演！ジャンベの音色で朝のスタジオを魅了

NPO法人一期JAM

2025年10月22日（火）、NPO法人一期JAMのアーティストであり、ギニア伝統音楽の担い手「バー・ヨーナン」が、FMヨコハマの人気番組『Lovely Day(ハート)』（パーソナリティ：近藤さや香さん）に出演しました。

番組内では、自身のルーツやアーティストとしての活動、日本での文化交流やワークショップの様子を紹介。さらにスタジオでは、ギニアの伝統打楽器「ジャンベ」の力強いリズムを生演奏で披露し、リスナーに西アフリカの風を届けました。

また、番組内では現在参加者募集中の「アフリカ・ギニア文化体験ツアー2026」についても紹介。このツアーは、ギニアの音楽、暮らし、文化を全身で体感できる特別なプログラムであり、一期JAMならではの“つながる体験”が詰まった企画です。

🌍 アフリカ・ギニア文化体験ツアー2026とは：

一期JAMが主催するこのツアーでは、現地アーティストによるジャンベ・ダンスのワークショップ、子どもたちとの文化交流、地域訪問、家庭滞在などを通じて、音楽と暮らしのリアルな側面に触れることができます。

「学び」「感動」「つながり」がテーマの本ツアーは、2026年1月より開催予定です。

関連リンク：

📻 番組アーカイブ（radiko）

https://radiko.jp/share/?t=20251022103351&sid=YFM(https://radiko.jp/share/?t=20251022103351&sid=YFM)

📸 Instagram投稿（放送の様子）

https://www.instagram.com/p/DQGDRSkEixb/

🌍 アフリカ・ギニア文化体験ツアー2026 詳細・申込みページ

https://www.ichigojam.org/guineatour