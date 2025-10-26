【数量限定】『十四代』『新政』など人気希少酒が勢揃い。日本酒原価酒蔵で11月「秋の希少酒祭り」を開催！

日本酒原価酒蔵で11月「秋の希少酒祭り」を開催！




日本酒原価酒蔵では、11月「秋の希少酒祭り」を開催いたします。


※イベント内容によって対象店舗や実施期間が異なります。



全国の日本酒ファンの憧れであり、“入手困難”とされる「十四代」「新政」「而今」をはじめ、各店選りすぐりの超希少銘柄を飲み比べプランや飲み放題として特別提供いたします。



本イベントは、店舗ごとに内容が異なるオリジナル企画です。
それぞれの店舗でしか出会えない特別な日本酒を、心ゆくまでお楽しみください。


企画内容




１.十四代・而今飲み比べプラン（実施店舗：池袋西口店）



当プランとあわせて「２.新政・而今飲み比べプラン（池袋本店）」をご利用いただいたお客様には、池袋西口店で本プランをご利用の際、「新政」をお一人様につき1本（100ml）プレゼントいたします。





◆飲み比べラインナップ(各50ml)
・十四代　播州愛山
・十四代　赤磐雄町
・十四代　酒未来　中取り上諸白
・十四代　酒未来　大極上諸白
・十四代　中取り無濾過
・十四代　本丸
・而今　名張
・而今　千本錦
・而今　八反錦
・而今　特別純米


※上記日本酒各50ml程で提供いたします


※上記日本酒は飲み放題ではございません




◆飲み放題


120分プレミアム飲み放題付き


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります




◆開催期間


2025年11月1日(土)～11月30日(日)




◆お料理


コース料理12品




◆料金
\11,000(税込)




◆定員
限定36名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【十四代・而今飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。


◯電話予約


池袋西口店


03-5927-1087




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・2店舗(池袋本店、池袋西口店)のスタンプが押されたカードをお持ちのお客様のみ、「新政」おすすめスペックを1本無料で提供いたします。


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【池袋西口店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro_west/

２.新政・而今飲み比べプラン（実施店舗：池袋本店）



当プランとあわせて「１.十四代・而今飲み比べプラン（池袋西口店）」をご利用いただいたお客様には、池袋本店で本プランをご利用の際、「十四代」をお一人様につき1本（100ml）プレゼントいたします。




◆飲み比べラインナップ
・新政　A-type
・新政　R-type
・新政　S-type
・新政　X-type
・新政　山吹(タンジェリン)
・新政　陽乃鳥
・而今　名張
・而今　千本錦
・而今　八反錦
・而今　特別純米


※新政は各40ml、而今は各50mlで提供いたします


※上記日本酒は飲み放題ではございません




◆飲み放題


120分プレミアム飲み放題付き


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります




◆開催期間


2025年11月1日(土)～11月30日(日)




◆お料理


コース料理12品




◆料金
\11,000(税込)




◆定員
限定36名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【新政・而今飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。


◯電話予約


池袋本店


03-6914-2791




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください


・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・2店舗(池袋本店、池袋西口店)のスタンプが押されたカードをお持ちのお客様のみ、「十四代」おすすめスペックを1本無料で提供いたします


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【池袋本店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro/

３.最強陽乃鳥図鑑飲み比べ（実施店舗：新宿総本店）





◆飲み比べラインナップ
・新政　迦楼羅
・新政　茜孔雀
・新政　緋乃鳥
・新政　玄乃鳥
・新政　陽乃小鳥


※各種40ml程で提供いたします




◆飲み放題


120分通常飲み放題（L.O30分前）


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です




◆開催日時


2025年11月3日(月)～11月9日(日)




◆お料理


【前菜２種盛り】
・パリパリピーマン～ねぎ味噌マヨネーズ～
・燻製合鴨の炙り


【酒菜３種盛り】
・あん肝ポン酢
・自家製ポテトサラダ～いぶりがっこ入り～
・枝豆
【焼】
・鶏とキャベツの味噌ちゃんちゃん焼き
【温菜】
・濃厚あおさ豆腐




◆料金
\6,800(税込)




◆定員
限定12名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【最強陽乃鳥図鑑飲み比べ】というコースがございますのでご選択ください。


○電話予約
03-6908-7635




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【新宿総本店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/

４.【期間限定】乾杯酒に十四代プレゼント！日本酒プレミアム頭コース（実施店舗：新宿東口店）



本コースをご注文いただいたお客様お一人様につき、十四代の乾杯酒（100ml）を提供させていただきます。




◆頭コースお料理
【前菜2種盛り】
・パリパリピーマン～ねぎ味噌マヨネーズ～
・燻製合鴨の炙り
【酒菜3種盛り】
・あん肝ポン酢
・自家製ポテトサラダ～いぶりがっこ入り～
・枝豆
【季節の刺身】
【チーズ3種盛り】
・クリームチーズの西京和え
・モッツァレラチーズの醤油漬け
・海苔の佃煮チーズ
【焼】
鶏とキャベツのちゃんちゃん焼き
【温】
濃厚あおさ豆腐
【〆】
ねぎ味噌焼きおにぎり




◆【期間限定】乾杯酒
・十四代　本丸　秘伝玉返し


※上記日本酒100ml程で提供いたします
※コースをご予約頂いた合計人数分の提供となります




◆飲み放題
120分プレミアム飲み放題付き


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります
※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります




◆開催期間
2025年11月1日(土)～11月15日(土)




◆料金
\5,500(税込)




◆定員
限定36名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【[期間限定]乾杯酒に十四代プレゼント！日本酒プレミアム頭コース】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約
03-5379-2277




◆備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
・乾杯酒は飲み放題ではございません
・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります
・その他クーポン/サービスとは併用不可です
・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【新宿東口店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/

５.十四代5種飲み比べプラン（実施店舗：町田店）




◆飲み比べラインナップ(各50ml)
・十四代　特別本醸造 秘伝玉返し
・十四代　中取り無濾過
・十四代　中取り上諸白 赤磐雄町
・十四代　中取り上諸白 播州山田錦
・十四代　中取り上諸白 酒未来


※上記日本酒各50mlで提供いたします


※上記日本酒は飲み放題ではございません




◆飲み放題


120分通常飲み放題（L.O30分前）


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です




◆お料理
【前菜２種盛り】
・パリパリピーマン～ねぎ味噌マヨネーズ～
・燻製合鴨の炙り


【酒菜３種盛り】
・あん肝ポン酢
・自家製ポテトサラダ～いぶりがっこ入り～
・枝豆
【焼】
・鶏とキャベツの味噌ちゃんちゃん焼き
【温菜】
・濃厚あおさ豆腐




◆開催期間


2025年11月1日(土)～11月15日(土)




◆料金
\5,500 (税込)




◆定員
限定36名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【十四代5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約


042-851-8858




◆備考


・アプリ会員様限定コースとなります。
（当日ダウンロード可）
・飲み比べの日本酒は各50mlでの提供となります。
・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・飲み放題付きコースとなっております。
・お1人様＋\500で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題への変更も可能です。
・1名様～でも注文可能です。
・その他クーポン／サービスとは併用不可です。
・入館料は頂きません。
・全席完全禁煙です。


【町田店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/

６.大人気企画！超希少酒飲み放題（実施店舗：神田店、錦糸町店、神保町店）




◆超希少酒飲み放題ラインナップ
・十四代


・新政(お一人様2本までご注文可）
・而今
・花陽浴
・田酒
・飛露喜
・産土
・寒菊


・仙禽
・東洋美人
・写楽
・鳳凰美田
・獺祭


・赤武
・黒龍
・鍋島


・作


・風の森


・紀土


・三井の寿


・甲子


・サササンデー


・イットキー


・讃岐くらうでぃ


・季節のおすすめ日本酒10種類


・その他限定流通商品12種類


・生ビールやハイボール、サワー、ソフトドリンク等23種類


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります




◆開催期間


2025年11月1日(土)～11月30日(日)




◆お料理


お一人様につき2品以上の注文をお願いいたします。




◆料金
\8,800(税込)




◆定員
限定30名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【超希少酒飲み放題】というコースがございますのでご選択ください。




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・お一人様につきお料理2品オーダーをお願いいたします。


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【神田店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/kanda/plan_list/?seats=1&time=15:00
【錦糸町店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/kinshichou/plan_list/?seats=1&time=15:00
【神保町店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/jinbocho/plan_list/?seats=1&time=15:00


７.大好評につき期間延長！希少酒5種飲み比べプラン（実施店舗：渋谷本店）




◆飲み比べラインナップ


・十四代　本丸秘伝玉返し（50ml）
・飛露喜　特別純米（50ml）
・田酒　特別純米（50ml）
・而今　朝日（50ml）
・新政 No.6 R type（40ml）


※上記日本酒は飲み放題ではございません




◆飲み放題


120分通常飲み放題付き（L.O30分前）


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です




◆お料理


お一人様につき2品以上の注文をお願いいたします。




◆開催期間


2025年10月16日(木)～11月10日(月)




◆料金
\3,940 (税込)




◆定員
限定36名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【希少酒5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約


03-5422-3383




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


・飲み比べの日本酒は飲み放題ではありません


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【渋谷本店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shibuya/

飲み放題メニュー




◯通常飲み放題メニュー






◯プレミアム飲み放題メニュー





会社概要





◯会社名：株式会社ビリオンフーズ


◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階


◯電話 ：03-6417-4925


◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗


◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業


◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）


◯設立：2012年3月


◯URL：https://billion-foods.studio.site/


◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/


