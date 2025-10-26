日本代表審査員シャチョーvsハンドドリップ２連覇チャンピオン新田和雄が激突。「コーヒー史上最強バトル」Youtube公開！

銀河コーヒー株式会社2025年10月26日 YouTube公開

銀河コーヒー株式会社（本社：千葉県市川市、代表：山内卓也）は、2025年10月26日（日）より、公式Youtubeチャンネル「銀河コーヒー | 珈琲エンタメ【プロの裏の本気】」を開始、初配信します。単なるノウハウ提供にとどまらず、プロフェッショナルな珈琲の世界をエンターテイメントとして発信。

初回公開は８本、その中でも注目すべき動画は『コーヒー最強バトル』。日本代表審査員であり世界大会イベント優勝の経験を持つシャチョー（銀河コーヒー社長）が、2023年度2024年度ハンドドリップ競技大会で史上初の連続優勝をした現役最強のチャンピオン新田和雄と珈琲抽出の真剣勝負を繰り広げます。

【URL】https://www.youtube.com/watch?v=u1UU1CqJcR4

【動画ハイライト】日本代表 vs 2023年度&2024年度連続チャンピオンのハンドドリップ頂上決戦「コーヒー最強バトル」

チャンネル開設を記念し、シャチョー（日本代表審査員、世界大会イベント優勝の経験者）が、ハンドドリップ競技大会（ジャパンハンドドリップチャンピオンシップ）で史上初の2023年&2024年連続優勝を遂げた新田和雄に挑むガチバトルを公開。二人のプロが同じ豆を使用し、独自の技術を解説しながら抽出する過程を収録。普段見ることのできないプロ同士が繰り広げる道具や淹れ方の違い、そして勝敗の行方は必見です。

審査員も豪華メンバー。先日優勝したばかりの２０２５年度ハンドドリップ競技大会の新チャンピオン、利きコーヒー日本チャンピオンに、最年少コーヒー検定１級ホルダー。使用するのは国際品評会で最高の称号カップオブエクセレンスを持つブラジルの豆。エクスペリメンタル#3という高いポテンシャルを持ちながら特徴の強い曲者のコーヒー。両者初めて見る豆を一瞬で判断してのプレゼンテーション、抽出。

緊迫した雰囲気の中でのエンタテイメントは素人でもわかりやすく、且つコーヒーマニアも見たことがないような最高レベルのドリップ対決です。

＜見どころ＞

動画の抽出シーン（新田和雄）

なんといっても、普段見ることのできないコーヒー業界最高峰の独自の工夫と抽出を見られること。

先行は、世界で一番美しいコーヒーとシャチョーが称するドリップチャンピオン新田和雄の抽出。コーヒーのポジティブな成分を最大限に、ネガティブを最小限に抑える正統派のドリップ。対する後攻のシャチョーは、新田和雄とは正反対の香味抽出、前代未聞の工夫で勝利を狙う。コーヒーを極めた者同士ならではの究極ドリップ対決。



＜主な出演者＞

世界大会審査員イベント優勝の写真。CBT in KORIA 2023（シャチョー）

シャチョー：銀河コーヒーの社長。日本代表審査員や世界大会イベント優勝の経験を持つ。そしてコーヒー最難関資格のＱグレーダーと、今年度からの新資格Evolved Qグレーダーの両方を保有するＷグレーダー。

JHDC2023優勝の写真（新田和雄）

新田和雄：ジャパンハンドドリップチャンピオンシップ2023年度優勝。2024年度も優勝し、史上初の２連覇を達成。2025年度は日本代表として台湾の国際大会に出場し、ドリップ部門１位にもなった。

【チャンネル紹介】ドラマあり、爆笑あり、バトルあり、学びありのコーヒーチャンネル

「銀河コーヒー｜珈琲エンタメ【プロの裏の本気】」

＜背景＞

珈琲市場の拡大に伴い、プロの技術や知識への関心が高まる一方で、専門性の高い情報は敷居が高いという課題がありました。

＜目的＞

「プロの裏の本気（マジ）」をコンセプトに、素人からマニアまで楽しめるエンタメ形式で、珈琲の奥深さと情熱、楽しさを伝えることで、業界全体の活性化と珈琲ファン層の拡大を目指します。

＜独自性＞

チャンネルの中心となる銀河コーヒーの社長はコーヒーの専門性、コーヒー界とのコネクションに加え、本来マーケティング専門であり多業種との関係とコミュニケーションを豊富に持ちます。その持ち味を活かして”コーヒー以外の様々な業界”を巻き込んだ珈琲ネタを積極的に公開し、他業態からコーヒーへ、コーヒーから他業態への輪を相互に広げて、銀河コーヒーならではの皆が楽しめる番組をつくっていきます。

＜チャンネルの見どころ＞

（１）出演者の専門性の高さ： 代表であるシャチョー（愛称）は、日本代表審査員や世界大会イベント優勝の経験を持ち、その知見を惜しみなく披露。スタッフ陣も多才なプロフェッショナルで構成されています。

（２）トッププロの共演とエンタメ企画： 業界トップレベルの専門家や異分野のプロをゲストに迎え、知識や技術の「ガチ対決」「開発秘話」「裏側ドキュメント」など、ドラマチックなコンテンツを提供します。

＜初回公開は8本（10分毎に連続公開）＞

初回公開は「コーヒー最強バトル」を含む８本。10分毎に連続公開。

「ガンダムブレンド対決」

「行列のできるパン屋さんの店長とドリップ実験！？」

「不動産の新人ビジネスマンの珈琲特訓」

「世界が変わるドリップバッグの淹れ方」

「シャチョー、茶色いペーパーフィルター買っちゃいました・・・」

「新人ビジネスマン、修行の成果でシャチョーに挑戦」

「えっ？茶こし一本で美味しい珈琲？」

＜今後の企画（撮影済みのもの含む）＞

「暗闇でコーヒー！？あのハンドライトメーカーに相談だ！」

「先生教えて、フラワーデザイン。コーヒー屋のクリスマスリースに挑戦」

「老舗で対決！おぼろ昆布に合うコーヒーバトル！？」など、

随時公開予定。

その他の情報

＜チャンネル情報＞

チャンネル名： 銀河コーヒー | 珈琲エンタメ【プロの裏の本気】

チャンネルURL： https://www.youtube.com/@gingacoffee

初回動画URL： [公開する動画のURL]

主な配信内容： コーヒー関連対決、珈琲の淹れ方や豆知識、他業態コラボ、専門家との対談、お店の紹介など

＜会社概要＞

世界中のコーヒー70種類以上を品揃え、世の中でめったに出会えない魅力的なコーヒー豆を発掘し、焙煎したてのコーヒー豆を販売する専門店。千葉県の市川と松戸に焙煎所と店舗を持ち、全国ネット販売とカフェやレストランへの卸し、直売店舗で販売しています。

社名：銀河コーヒー株式会社

本社所在地：千葉県市川市真間１丁目15-20 真間ビル1階

代表取締役：山内卓也

事業内容： コーヒー豆の製造、販売

設立： 2017年7月18日

HP：https://ginga.coffee