「第4回 沖縄アリーナカップ」世代を超えたバスケットボールの祭典、初の社会人カテゴリー決勝戦も実施

沖縄サントリーアリーナにて、10月18日(土)・19日(日)の2日間にわたり「第4回 沖縄アリーナカップ」が開催されました。

本大会は、沖縄県バスケットボール協会の主催のもと、共催として沖縄アリーナ株式会社が運営に携わっており、県内から多くのチーム・関係者が集う恒例イベントとして定着しています。

今回は大会史上初の試みとして、社会人カテゴリーの全国大会派遣をかけた男女決勝戦を開催。これまでのU12・U15・U18（小中高生）世代に加え、大学・社会人カテゴリーでも「沖縄サントリーアリーナを目指す」という新たな目標を設定できた、意義深い大会となりました。

2日間の来場者数は、

1日目：1,616名

2日目：6,863名

と、延べ8,000名を超える観客が熱戦を見届けました。

沖縄アリーナ株式会社では、日頃より県バスケットボール協会との綿密な連携を重ね、本大会を通して育成世代からトップカテゴリーまで幅広く支援しています。

こうした取り組みは、沖縄市および沖縄サントリーアリーナが目指す「バスケットボールの聖地化」への大きな一歩であり、地域の子どもたちからトップアスリートまで、すべての世代がこのアリーナを目標にできる環境づくりにつながっています。

今後はこの取り組みをモデルケースとして、バスケットボール以外の競技大会誘致や地域スポーツイベントの展開にも取り組み、スポーツを通じた地域活性化とアリーナの多目的活用をさらに推進してまいります。

試合結果

■第4回沖縄アリーナカップ

◎女子決勝 中原小学校 38-37 糸満南小学校

◎男子決勝 光洋小学校 39-50 高江洲小学校

■2025年度沖縄県社会人バスケットボール選手権大会兼九州社会人バスケットボール選手権大会 沖縄県代表決定戦

◎女子決勝 食楽 75-99 すこやか薬局

◎男子決勝 沖縄ゼネラルグループ 72-75 CHECKMATE

2025年10月19日(日)

■2025年度 第6回沖縄県U15バスケットボール選手権大会兼

ジュニアウインターカップ第6回全国U15バスケットボール選手権大会 沖縄県予選会

◎女子決勝 BEASTY CLUB 45-68 G-style

◎男子決勝 キングスU15 101-36 北谷中学校

■第68回沖縄県高等学校バスケットボール選手権大会兼

第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(SoftBankウインターカップ205)沖縄県予選

◎女子決勝 石川高等学校 99-45 小禄高等学校

◎男子決勝 沖縄水産高等学校 59-71 興南高等学校

第4回沖縄アリーナカップ 開催

