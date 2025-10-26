日本最大級の着物の祭典「きものサローネ2025」東京国際フォーラムで11月開催 前売りチケット絶賛発売中

株式会社あづまやきものひろば2025メインビジュアル

毎年秋に開催し、今年で13回目を迎える今回も、100を超える出展ブランドが集結し、伝統的な技法を継承する老舗から革新的なデザインを提案する新進デザイナーまで、多様な着物関連商品を一堂に展示・販売します。来場者は、最新の着物トレンドに触れながら、実際に手に取って品質や素材感を確かめることができます。

体験・交流・学びを通じて着物文化を身近に

「きものサローネ2025」の特長は、単なる展示即売会にとどまらない多彩なプログラムにあります。

豪華ゲストによるトークショーとファッションショーや着物文化を牽引する著名人や職人によるトークショーをはじめ、最新の着物コレクションを披露するファッションショーを開催します。舞台上で繰り広げられる色彩豊かな着物の競演は、来場者の目を楽しませるハイライトとなります。

昨年の会場の様子（約１万人の着物ファンが集まります）

浴衣の交換会「リレーユース」サステナブルな取り組みとして注目の「ゆかた交換会」を実施します。コメ兵プレゼンツによるリユースプロジェクト「リレーユース」として、着なくなった浴衣を持ち寄り、新たな持ち手へと橋渡しする取り組みです。

環境に配慮しながら着物文化を次世代へつなぐ意義ある企画として好評を博しています。着物レンタルで会場内散策を楽しむ「着てみたいけれど持っていない」という方のために、特別な着物レンタルサービスをご用意しています。

プロの着付け師による着付けで、会場内を着物姿で散策できる体験は、着物初心者からベテランまで幅広い層に人気です。2025年は「アタラシイあなたを見つけてもらう4つのレンタルプラン」を新たに用意し、10月15日より予約受付を開始しています。

プロカメラマンによる撮影体験

昨年好評だった「プロカメラマンによる撮影コーナー」も今年も設置します。特別な着物姿を記念に残せる機会として、多くの来場者から支持を得ています。

MONOプロジェクト展示

バッグや草履、和小物など、各社が提案する新しい「もの」の展示コーナーでは、着物関連商品の最新トレンドを一望できます。伝統的な技法と現代的なデザインの融合による新たな価値創造を実感いただけます。



開催概要イベント名称: きものサローネ2025

開催日時: 2025年11月1日(土)・2日(日) 10:00～18:00

会場: 東京国際フォーラム ホールE2（東京都千代田区丸の内3-5-1）

入場料: 前売券 1,500円、当日券 2,000円

主な内容:

・着物・和装関連商品の展示販売（100以上のブランド出展）

・トークショー・ファッションショー

・浴衣交換会「リレーユース」

・着物レンタル

・着付けサービスプロカメラマンによる撮影コーナー

・MONOプロジェクト（和装小物展示

前売りチケットは公式サイトにて販売中です。例年、当日は混雑が予想されますので、お得な前売りチケットのご購入をお勧めいたします。

公式サイト: https://www.kimono-salone.com/2025/

会社概要: きものサローネ実行委員会

所在地: 愛知県西尾市吾妻町277-2

代表者: 柴川義英

きものサローネ事務局: 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-31-22 Forest 4F

連絡先: TEL: 080-2892-5326（10時～17時）

E-mail: kimonosalone@gmail.com