ComNav社製 GNSS受信機「Venus」、国土地理院の1級GNSS測量機として正式登録

ジオサーフ株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：内山雅之）は、ComNav Technology Ltd.（中国・上海市）製 GNSS受信機「Venus」が、国土地理院の測量機器性能基準に基づく検定・登録を経て、「1級GNSS測量機」として正式に登録されたことをお知らせいたします。

これにより、「Venus」は公共測量や自治体関連業務を含む各種測量案件において、規程上の要件を満たしやすくなり、入札案件や現場で安心してご使用いただける製品となりました。国土地理院による登録は、同院が定める性能基準に適合していることを示すものであり、測量業務における信頼性の高い選択肢としてご提案が可能となります。

ComNav Venus について

「Venus」は、小型・軽量ながら、高精度GNSS測位に特化した最新モデルの受信機です。マルチバンド・マルチコンステレーションに対応し、GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSなど複数の衛星システムを同時利用することで、安定した高精度測位を実現します。Bluetooth、スマートデバイスとの連携による現場業務の効率化にも貢献します。また、レーザーオフセット測位機能も搭載していますが、こちらは国土地理院による性能検定・登録の対象外機能となっており、本登録はあくまでGNSS測量機としての性能基準適合を示すものです。



ComNav Venusについて、さらに詳しく

https://www.geosurf.net/products/mgis/#products1231



今後の展開

ジオサーフでは、Venusに加えて、T100、Jupiterなど他のComNav製GNSS製品についても順次、国土地理院への登録手続きを進めております。今後はさらに幅広いラインアップで、お客様のニーズに応じた最適なソリューションをご提供してまいります。最新情報は、当社ウェブサイトおよび公式SNSにて随時お知らせいたします。



ご購入・お問い合わせ

「Venus」をはじめ、ComNav社製GNSS製品は、ジオサーフ株式会社または当社正規代理店を通じてご提供いたします。正規ルートによるご購入により、導入からアフターサポートまで一貫した安心体制をご提供いたします。詳しい製品情報や導入相談については、下記よりお気軽にお問い合わせください。

URL： https://www.geosurf.net

TEL： 03-6423-0925

E-mail： info@geosurf.net



ジオサーフ株式会社について

ジオサーフ株式会社（英語名：GEOSURF CORPORATION）は、2002年2月設立、GNSS受信機、ドローン、LiDARソリューション、精密農業ソリューションなどを含む測位・計測機器およびそれら関連ソフトウェアの販売・サポート、そして開発を手がけています。国内外の先進的な測位・計測技術を日本市場に提供し、測量、建設、林業、農業などの幅広い分野において、現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。



ComNav Technology Ltd.について

ComNav Technology Ltd.は、2012年に中国・上海で設立されたGNSS関連機器メーカーです。独自開発した高性能GNSSチップセットと受信機技術を核に、測量・GIS・建設・農業・自動運転など多岐にわたる分野に向けて、先進的なGNSSソリューションを世界各国に提供しています。グローバルな販売ネットワークを通じて、70か国以上で製品を展開し、高精度かつ信頼性の高い測位技術を提供することで、国際的な測量業界において確固たる地位を築いています。