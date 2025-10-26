【2025年度2級土木施工 後期一次検定】無料「即日WEB採点サービス」試験当日(10/26) 19:00頃より採点結果配信！

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2025年10月26日（日）に実施される2025年度（令和7年度）2級土木施工管理技士 後期一次検定において、無料で採点結果をお知らせする「即日WEB採点サービス」を実施いたします。採点結果は試験当日19：00頃よりメールにて配信予定です。

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/engineering2q/road/kaisoku/2025年度（令和7年度）2級土木施工管理技士 後期一次検定 解答速報

即日WEB採点サービス

実際の試験で解答した番号と必要事項をご入力いただくと、日建学院独自の解答に基づき、採点結果をメールにてお知らせいたします。ぜひご活用ください。

■ご利用期間

2025年10月26日（日）12：40頃～2025年11月3日（月）16：00

■採点結果

2025年10月26日（日）19：00頃よりメールにて配信開始予定

総評

2025年10月27日（月）17：00頃公開予定です。

解答速報

2025年10月26日（日）に実施される2025年度（令和7年度）2級土木施工管理技士 後期一次検定の「解答速報」を試験当日18：00よりYouTube LIVE配信いたします。

■2級土木施工管理技士 後期一次検定 解答速報

2025年10月26日（日）18：00～ 日建学院YouTube

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7n1uUMi6EQI ]

プレゼント

日建学院では、ご希望の方に2025年度（令和7年度）2級土木施工管理技士「後期一次検定 問題・解答解説集」「二次検定 解答試案」をプレゼントしています。

※解答試案は当学院が独自に行うものであり、試験実施機関である一般財団法人 全国建設研修センターとは一切関係がありません。

※後期一次検定 問題・解答解説集：2025年12月上旬頃発送予定

※二次検定 解答試案：2025年11月中旬頃発送予定

▼お申込はこちら

https://www.ksknet.co.jp/RequestForm/?svc=00148

▼2025年度（令和7年度）2級土木施工管理技士 後期一次検定 解答速報

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/engineering2q/road/kaisoku/

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

商号：株式会社 建築資料研究社

代表者：代表取締役社長 馬場 栄一

所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立：1969年（昭和44年）8月

事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL：https://www.ksknet.co.jp/