オンラインコーチングスクール「FIRST COACH」、UI/UXを全面刷新。社会人の“すきま時間学習”や“コーチング副業”を加速

■リニューアルの背景

FIRST COACH(https://firstcoach.jp/)は、業界最安級の価格で学べる完全個別指導スタイルのオンラインスクールとして、多くの受講生に選ばれてきました。

一人ひとりの目的に合わせたカリキュラムと専属コーチによる対話型サポートを軸に、初心者からプロコーチ志望者まで幅広い層が学んでいます。

業界最安級のリーズナブルな価格と完全個別指導はそのままに、スマートフォン学習体験をゼロから再設計。コーチングを副業にしたい社会人や、資格取得を目指す方が「すきま時間」で効率的に学べる環境を実現します。

今回のリニューアルは、学びの継続をより心地よく、そして成果につながるものにするためのアップデートです。

新しいFIRST COACHの教材ビューア画面。視認性・操作性が大幅に向上。- もう「次に何を学ぶか」で迷わない。学習全体像を瞬時に把握教材の章や項目をツリー構造で可視化。学習の全体像と現在地がひと目で分かり、迷わず学習を進められます。強化されたブックマーク・検索機能で、復習したい箇所や使いたいツールへも瞬時にアクセス可能です。- 「1分のすきま時間」も無駄にしない。スマートフォン学習体験をゼロから再設計通勤中や休憩中など、PCを開けない時間でも学習が完結するよう、モバイルUIをゼロから設計。動画再生、進捗確認、練習会の申込まで、主要な操作が片手で完結。デバイス間の進捗も完全同期し、学習の「中断」をなくします。- 長時間のインプットも疲れない。集中力が続くデザインへ文字サイズ、行間、余白を徹底的に再設計。スマートフォンやタブレットでも目が疲れにくく、インプット学習の質と集中力の維持をサポートします。- テキストでは伝わらない「間」や「ニュアンス」を体感講師が語りかけるスタイルの新しい解説動画を順次追加。コーチングのリアルな空気感を体感することで、実践的なスキル習得を加速させます。スマホでも快適に学べるUI設計。移動中や仕事の合間にも学習が可能。

スマートフォンでの学習体験をゼロから再設計しました。

画面幅に応じた最適なレイアウトとタップ操作のしやすさを追求し、移動中や隙間時間でも快適に学習が可能に。

動画再生・章ナビゲーション・進捗確認など、主要操作を片手で完結できるデザインです。

■学びを“ひとりごと”にしない「コミュニティ型学習」

毎月オンラインで開催されるコーチング練習会の様子

FIRST COACH(https://firstcoach.jp/)では、専属コーチによるマンツーマン学習に加え、受講生同士がつながりながら成長できる環境を提供しています。

毎月開催されるオンライン練習会では、他の受講生とコーチングを実践し合い、率直なフィードバックを通じて新たな気づきを得られます。

- 「他の人にコーチングを試してみたい」- 「自分以外の人の進め方も聞いてみたい」

といった声から生まれたこの仕組みは、仲間と切磋琢磨する“コミュニティ型学習”として高い評価を得ています。

学びを一人で完結させない。



それが、FIRST COACHが大切にしている学習デザインです。

■現場で使える実践ツールを体系化

レギュラーコースで提供されるダウンロード教材の一部。現場ですぐ使える「型」や「ひな形」を多数ラインナップ。

FIRST COACH(https://firstcoach.jp/)のレギュラーコース・マスターコースでは、学びを即実践に活かせるよう、テンプレート型教材や書式集を多数用意しています。

受講生は、契約書のひな形やセッション設計シート、255の質問集などを自由にダウンロードして利用可能。

コーチングを副業にしたい方や、プロとしてすぐに活動を始めたい方の「すぐ使えるダウンロードコンテンツ」として支持されています。

▼代表的なダウンロードコンテンツ例

・コーチング業務委託契約書のひな形

・GROWモデルの型

・255の質問集（セッション用）

・コーチングセッション同意書のひな形

・体験セッションシート

・セッション進め方ガイド

・目標設定テンプレート ほか

■学習スタイルとサポート体制

社会人でも無理なく続けられる学習スケジュール例。

社会人でも無理なく学び続けられるよう、FIRST COACHでは完全オンライン・柔軟なスケジュール設計を採用しています。



学習スタイルは「動画での学習」「実践ワーク」「専属コーチとの1対1セッション」「仲間との練習会」の4軸で構成され、目的に応じて自由に組み合わせることが可能です。

特に、専属コーチとの1対1セッションでは、受講生一人ひとりに合わせたテーマ設定や課題整理を行い、実際の現場や生活の中で使えるスキルとして定着をサポートします。

セッションは平日夜22時まで対応しており、仕事や家庭と両立しながらの受講も安心です。

また、毎月開催されるオンライン練習会では他の受講生とコーチングを実践し合い、学びを共有。

「自分以外の進め方を知れる」「フィードバックを受けて気づきが得られる」と好評を得ています。

■代表者コメント（リニューアルへの想い）

私たちは、“質の高い学びを、もっと身近に”という想いでこのリニューアルを行いました。

受講生が直感的に操作でき、どこにいても継続できる設計にこだわりました。

コーチングは単なるスキルではなく、ビジネス・人間関係・キャリアすべてに活かせる力です。

その力を、最短距離で誰もが習得できるスクールであり続けたいと思っています。

■「ちょっと聞いてみたい」も大歓迎。新システム体験・無料相談会

「コーチングに興味があるけど、何から始めれば…」

「私でも続けられるかな？」

そんな、ちょっとした疑問や不安にお答えする無料の個別相談会です。

リニューアルした実際の教材ビューア画面や学習の流れをご覧いただきながら、「自分に合ったコースはどれか」「どんなサポートがあるのか」など、気になる点をすべてプロのコーチに直接ご相談いただけます。

コーチングの経験がない方も大歓迎です。

ご自身の目的や状況を伺った上で、最適な学び方や進め方をご提案いたします。

■FIRST COACHについて

無料カウンセリング申込はこちら :https://timerex.net/s/firstcoachjimukyoku/8763fbfdFIRST COACH公式HP

FIRST COACH(https://firstcoach.jp/)は、業界最安級の価格で学べるオンライン特化型のコーチングスクールです。

完全個別指導スタイルで、一人ひとりのペースや目的に合わせた学びを提供。初心者からプロを目指す方まで、最短距離で「伝わる力」を磨ける環境を整えています。

2025年には、より多くの人が「自分らしく働き・生きる力」を身につけられるよう、

学習支援とキャリア支援の両面でサービス拡充を進めています。

■会社概要

運営会社：株式会社FIRST COACH

代表者：代表取締役 加藤 巧海

URL： https://firstcoach.jp/

設立：2022年6月

事業内容：オンラインコーチングスクールの運営、人材育成コンサルティング

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社FIRST COACH 広報担当

メール： support@firstcoach.jp

URL： https://firstcoach.jp/