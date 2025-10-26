まるで天丼！えび天×半熟卵の贅沢サンドが新登場｜Age.3 11月限定メニュー

株式会社ANCHOR

Age.3、秋の限定メニュー「えび天とろ玉サンド」を2025年11月より新発売

揚げサンド専門店「Age.3」（運営：株式会社ANCHOR）は、2025年11月より全店舗にて、季節限定の新作サンド「えび天とろ玉サンド（税込950円）」の販売を開始いたします。

本商品は、和食の人気メニュー「天丼」を大胆にパンにアレンジした、“片手で食べられる贅沢和食”。香ばしい海老天と半熟卵、特製の甘辛ダレが染みた醤油ご飯を、揚げ立てパンで挟んだ一品です。彩りとアクセントに、香ばしいししとうと刻み海苔を添え、視覚的にも食欲をそそる仕上がりとなっています。

■こだわりの素材と食感のハーモニー

海老天：揚げたての海老天が豪快に1尾。ぷりぷり食感と衣の香ばしさ

半熟たまご：割った瞬間とろけ出す黄身。まろやかな味わいで全体をまとめる

醤油ご飯＆甘辛だれ：秘伝のタレが染み込んだご飯が、まるで「天丼」そのもの

ししとう＆海苔：香ばしさと和のアクセントをプラス

■商品概要

商品名：えび天とろ玉サンド

価格：税込950円

発売日：2025年11月1日（土）より順次販売開始（※期間限定）

販売店舗：Age.3 全店舗

公式サイト：https://fruits-sand-three.com/pages/age-3

■画像素材について（海老天とろ玉サンド）

※本商品「えび天とろ玉サンド」に関する商品単体画像、断面カット写真、Age.3店舗の外観・内観写真などの高解像度データをご希望の方は、下記広報担当までお問い合わせください。

・画像形式：JPEG／PNG（メディア掲載・SNS投稿用に適した構図もご用意しております）

・ご希望の媒体や掲載用途に応じた素材提供が可能です。

問い合わせ先

株式会社ANCHOR

TEL：0948-52-6361

Mail：anchor.office3@gmail.com

公式サイト：https://fruits-sand-three.com/pages/age-3

揚げサンドに使用しているホイップクリームは、独自の配合で開発した「低糖質ホイップクリーム」。

砂糖を使用せず、カロリーゼロでありながら砂糖と同じ甘さを持つ自然派甘味料「ラカント」を配合。ウリ科の植物「羅漢果（ラカンカ）」の高純度エキスと、天然甘味料成分である「エリスリトール」を絶妙なバランスで組み合わせ、砂糖に近い甘さを実現しました。さっぱりとした軽い口当たりで、最後まで食べ飽きない低糖質ホイップクリームです。

【Age.3（アゲサン）】とは

2020年、福岡県嘉麻市で「フルーツサンド スリー」を開業し、地元フルーツを使ったスイーツを発信。2023年には、低糖質生ホイップクリームと“サクもち”食感のパンを組み合わせた新感覚スイーツ『揚げサンド』を開発し、同年12月には東京・銀座に【Age.3 GINZA】をオープン。以降、香港・上海・シドニーへと海外展開を広げ、2025年には浅草・原宿にも出店。そして7月24日、海外4店舗目となる【Age.3 MANILA】が誕生しました。さらに今回、湘南・茅ヶ崎のビーチフード専門店「SAN BY AIR MARKET」とのコラボレーションにより、新コンセプト『AGE.3 MINI』を発表し、新たなカルチャー発信に挑戦しています。

ホテルオークラ東京・京都・福岡で研鑽を積んだ料理長がプロデュースしています。

専務取締役 松下 幸平

プロフィール

1994年、福岡県生まれ。小学生の頃、台所の手伝いをすることで喜ぶ母の笑顔を見て料理が好きになる。食への志を抱き調理製菓専門学校で学んだ後、2014年【ホテルオークラ東京】の和食堂 山里で修行をスタート。ホテルのリニューアルをきっかけに【ホテルオークラ京都】へ。素材や盛り付けで季節や世界観を表現する京懐石を学ぶ。その後【ホテルオークラ東京】【ホテルオークラ福岡】で研鑽を積む。2023年より【FRUITS SAND THREE】の料理長に就任。現在は、代表兼料理長としてホイップクリームなど素材の開発や、【Age.3】新商品の創作など、和食で培った技術をスイーツに融合、日々その腕を振るう。

コメント

シンプルだからこそ浮かび上がる素材の良さはもちろん、フルーツの配置や、色のバランスなど、見た目に美しいことを大切に。口どけや歯ざわりなどの食感、カロリーに至るまで、妥協のないスイーツを追求しています。

ANCHORグループは、サービスや製品を通じて幸せな瞬間を創出する企業です。

代表取締役 中嶋 公治

プロフィール

1980年、福岡県生まれ。福岡美容専門学校卒業後、2006年に嘉麻市で美容室「hair make spot ANCHOR」を創業。2016年に法人化し、現在では複数の美容室・まつ毛パーマサロンを運営。地方都市においても“圧倒的集客”を実現する人材育成・ブランディング手法は全国的に注目を集め、業界セミナーやメディア出演多数。地域と業界をつなぐ“現場発の経営者”として活動の幅を広げている。

飲食事業への挑戦と拡大

2020年、「三世代で楽しめるフルーツサンド」をコンセプトに、フルーツサンド専門店『スリー』を開業。地元産フルーツと低糖質ホイップの組み合わせで人気を博し、EC・モール販売により全国にファンを拡大。月間1万食を超えるヒット商品に成長。

2023年には、新感覚スイーツ『揚げサンド』の専門ブランド「Age.3（アゲサン）」を立ち上げ、銀座一丁目に1号店をオープン。外サクッ・中モチッの独自食感と低糖質ホイップが話題を呼び、TV・Web・SNSに多数取り上げられる。最大2時間待ちの行列店として話題を集めた。

現在は【浅草】【原宿】【香港】【上海】【シドニー】など国内外に展開。今後も中東・東南アジア・欧州への進出を予定し、商品開発・店舗運営・SNSマーケティングをパッケージ化したフランチャイズモデルで、グローバル展開を推進中。「揚げサンドを世界標準へ」をビジョンに掲げ、世界各国のパートナーと協業を進めている。

コメント

ANCHORグループは、美容や飲食といった業種の枠を超え、「幸せな体験を生み出す」ことを使命としています。私たちのサービスや商品を通じて、お客様はもちろん、生産者や地域の皆さま、そして関わるすべてのステークホルダーに価値を届け、共に未来を創るブランドであり続けたいと考えています。

店舗情報

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）

TEL：070-1317-7334

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_ginza/

FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）

〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）

TEL：070-4310-4439

営業時間 10:00 - 16:00

Instagram：https://www.instagram.com/fruits_sand_three/

Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）

〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目7－22

TEL：03-6284-7136

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_asakusa/

Age.3 HARAJUKU / Age.3×Q (アゲサンキュー)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-27-10〈Q-ROOMS.〉1F 3号室

TEL：070-9236-1965

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_harajuku/

Age.3 HONG KONG（アゲサン 香港）

モコ 新世紀廣場 193 Prince Edward Rd W, Mong Kok, 香港

Instagram：https://www.instagram.com/age.3hk/

店名：Age.3 上海店

住所：上海２号线南京西路站３号口（地下鉄2号線・12号線・13号線 南京西路駅 3号出口すぐ）

店名：Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）

住所：shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_sydney

店名：Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）

住所：Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_manila