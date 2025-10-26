「発見!!食遺産」こだわりおせちが200個限定で発売決定！番組で紹介した“食遺産レシピ”のほか、アワビやカニなど全30品目！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪

石田靖とゲストが、その土地の知られざる美味しい旬の食材を探すロケバラエティ「発見!!食遺産」。

地元の人に聞き込み“後世に残したい味＝食遺産”を見つけ、番組オリジナルのキッチン屋台でその食遺産のレシピ動画を撮影し、紹介していきます。

今回、番組初の【「発見!!食遺産」こだわりおせち】の発売が決定！200個限定で予約受付中です！

「発見!!食遺産」こだわりおせち特設サイト：https://www.tv-osaka.co.jp/syokuisan/sp/osechi_2025/

「発見!!食遺産」こだわりおせち 商品内容

番組で紹介した食遺産レシピがおせちになりました！「近江牛のしぐれ煮」「アシアカエビのエビマヨ」「紅まいこと昆布のうま煮」の3品の食遺産レシピのほか、アワビやカニなど高級食材も盛り込んだ、食材へのこだわりが詰まった特別なおせち料理です。

■商品概要

商品名：「発見!!食遺産」こだわりおせち

販売価格：税込29,800円（送料込み）

監修：京都『ぎをん や満文』

配送：冷凍でお届けいたします

内容量：3～4人前

販売期間：2025年10月26日（日）～11月28日（金） ※予定数200個に達し次第販売終了

お届け日：2025年12月30日（火）予定

「発見!!食遺産」こだわりおせち特設サイト：https://www.tv-osaka.co.jp/syokuisan/sp/osechi_2025/

「食遺産レシピ」3品をおせちで再現！

(C)テレビ大阪／食遺産レシピ：近江牛のしぐれ煮(C)テレビ大阪／食遺産レシピ：アシアカエビのエビマヨ(C)テレビ大阪／食遺産レシピ：紅まいこと昆布のうま煮

さらに、アワビやカニ、数の子などの高級食材から、エビやかまぼこ、栗きんとんなど“おせちの定番”の数々、ローストビーフをはじめとする本格的な「洋風おせち」もお楽しみいただける3段重となりました！

(C)テレビ大阪

【壱の重】

・近江牛のしぐれ煮 ・寿扇子昆布

・アシアカエビのエビマヨ ・黒豆金箔添え

・紅まいこと昆布のうま煮 ・ニシン レモン〆

・鮑旨煮 ・糸昆布甘酢炊き

・数の子 ・紅白なます

(C)テレビ大阪

【弐の重】

・花咲蟹甲羅盛り ・きんとん

・ソフトからすみ ・焼き湯葉巻

・海老の旨煮 ・どんこ椎茸柚子煮

・紅白蒲鉾 ・花餅紅梅ぼかし

・ブランデー焼栗

(C)テレビ大阪

【参の重】

・ローストビーフ ・ボロニアソーセージ

・カニ爪冷製マヨネーズ ・ハムとチーズの枝豆テリーヌ

・カニ爪冷製オーロラソース ・クランベリーくるみ

・トリュフフロマージュ ・カスタードオーロラ包み

・サーモンテリーヌ ・若桃甘露煮

・蒸し鶏バジル和え

■番組情報

「発見!!食遺産」

毎週日曜日ひる12時29分～テレビ大阪（放送終了後、TVerで見逃し配信）

HP : https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/syokuisan/

TVer : https://tver.jp/series/srt7qpp2q5