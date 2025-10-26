”怖かわ”スイーツ＆雑貨でハロウィーンを楽しもう

写真拡大 (全10枚)

株式会社そごう・西武

■会期：開催中～１０月３１日（木）　


■会場：そごう横浜店　地下２階＝洋菓子売場／７階＝横浜ロフト



ハロウィーンの季節。見た目もかわいい黒猫やオバケ、かぼちゃをモチーフにしたスイーツが勢ぞろいします。見た目だけではなく味も楽しめるようにそれぞれのスイーツの中には工夫がいっぱい。ぎゅうひで包みころんとかわいいおばけケーキには、北海道物産クリームチーズと苺のムースを。かぼちゃ型のアイシングクッキーで飾り付けをした華やかなモンブランタルトの中には、キャラメルクッキークリームとかぼちゃクリームを重ねており、贅沢な味わいが口いっぱいに広がります。秋の味覚、栗や芋をデコレーションしたケーキに加え、今年のトレンドでもある『和　ハロウィーン』。かぼちゃとおばけの顔をモチーフに中にはこしあん・白あんを包みました。そのほか、北海道産のかぼちゃと沖縄産の紫芋で渦を描いたまるでスイーツのような食パンなど、ジャンル豊富にご紹介いたします。


※画像はイメージ、価格は税込みです。※なくなり次第終了いたします。



「少しホラー」でかわいい映えスイーツ。



今年のトレンドは、怖いけどかわいい＝”怖かわ”スイーツ。


地下２階＝和洋菓子売場（一例）



新宿高野／おばけキャンドル
新宿高野／おばけキャンドル

新宿高野／おばけキャンドル　　　　　　　　（１台、直径約９cm）　４，１０４円


スポンジにホイップクリームと苺を　サンドし、ブルーベリーホイップクリームとフルーツで仕上げました。







アンテノール／ハロウィン・レアチーズ
アンテノール／ハロウィン・レアチーズ

アンテノール／ハロウィン・レアチーズ　　　（１個）７３５円


北海道産クリームチーズを使った　　　　　　　　レアチーズムースと甘酸っぱい苺のムースを　　　ぎゅうひで包んで可愛いおばけになりました。







ラ・メゾンアンソレイユターブル パティスリー
ラ・メゾンアンソレイユターブル　 パティスリー／ハロウィンスイートとかぼちゃのキャラメル　モンブランタルト

ラ・メゾンアンソレイユターブル パティスリー／ハロウィンスイートとかぼちゃのキャラメル　　モンブランタルト（１ホール、直径約１４cm）　　　　４，２８０円


カスタードタルトにキャラメルクッキークリームとかぼちゃクリームを重ね、しっとりとした舌触りのハロウィンスイートとオリジナルのかぼちゃ　クッキーを飾ったハロウィーン限定タルト。







銀座に志かわ／ハロウィン食パン
銀座に志かわ／ハロウィン食パン

銀座に志かわ／ハロウィン食パン（１斤サイズ）　１，６０１円


かぼちゃのやさしい甘味、紫芋の豊かな


風味。そして濃厚なチョコブラウニー。


まるでスイーツのようなハロウィーン限定の食パンです。








モロゾフ／ハロウィーンデンマーク　クリームチーズケーキ（クローニャ）　　　（１ホール）　１，２９６円

鶴屋八幡／カボチャ（１個）４５４円・ゴースト（１個）４３２円

ベルアメール／パンプキンショコラプリン（１個） ７２４円

飾り方は自由自在。好きなカラーを選んでコーデを華やかに



ひときわ目立つ鮮やかなカラーリボンやハットでハロウィーンを盛り上げよう　


７階＝横浜ロフト




パーティーリボン／スパイダー・ハロウィンナイト・ジャックオランタン

ＨＲ９０１　パーティーリボン　スパイダーBK　　　　　　　●ＨＲ９０２　パーティーリボン　ハロウィンナイトＯＲ　　　●ＨＲ９０４　パーティーリボン　ジャックオランタンＰＵ


各４９５円／ヘアクリップ付きのワイヤーリボンのため、ラッピングのアクセントやアクセサリーとしてお使いいただけます。







merimeri　8 Mini Witch Hats

merimeri　8 Mini Witch Hats／２，９７０円


８個揃えればパステルのグラデーションが可愛い魔女の帽子です。星とリボンの部分がシルバーのラメになっており、ハロウィンパーティを盛り上げてくれる一品です。







ハロウィンショコラ／　　　　　　　　抹茶・ミルクチョコ

ハロウィンショコラ　抹茶・ミルクチョコ／


各３９９円　


ハロウィンらしいパッケージで


しっとりショコラをお届け。


表裏で２種類のデザインを楽しめる仕様で


ハロウィンをにぎやかにします。