”怖かわ”スイーツ＆雑貨でハロウィーンを楽しもう

■会期：開催中～１０月３１日（木）

■会場：そごう横浜店 地下２階＝洋菓子売場／７階＝横浜ロフト

ハロウィーンの季節。見た目もかわいい黒猫やオバケ、かぼちゃをモチーフにしたスイーツが勢ぞろいします。見た目だけではなく味も楽しめるようにそれぞれのスイーツの中には工夫がいっぱい。ぎゅうひで包みころんとかわいいおばけケーキには、北海道物産クリームチーズと苺のムースを。かぼちゃ型のアイシングクッキーで飾り付けをした華やかなモンブランタルトの中には、キャラメルクッキークリームとかぼちゃクリームを重ねており、贅沢な味わいが口いっぱいに広がります。秋の味覚、栗や芋をデコレーションしたケーキに加え、今年のトレンドでもある『和 ハロウィーン』。かぼちゃとおばけの顔をモチーフに中にはこしあん・白あんを包みました。そのほか、北海道産のかぼちゃと沖縄産の紫芋で渦を描いたまるでスイーツのような食パンなど、ジャンル豊富にご紹介いたします。

「少しホラー」でかわいい映えスイーツ。

今年のトレンドは、怖いけどかわいい＝”怖かわ”スイーツ。

地下２階＝和洋菓子売場（一例）

新宿高野／おばけキャンドル新宿高野／おばけキャンドル

新宿高野／おばけキャンドル （１台、直径約９cm） ４，１０４円

スポンジにホイップクリームと苺を サンドし、ブルーベリーホイップクリームとフルーツで仕上げました。

アンテノール／ハロウィン・レアチーズアンテノール／ハロウィン・レアチーズ

アンテノール／ハロウィン・レアチーズ （１個）７３５円

北海道産クリームチーズを使った レアチーズムースと甘酸っぱい苺のムースを ぎゅうひで包んで可愛いおばけになりました。

ラ・メゾンアンソレイユターブル パティスリーラ・メゾンアンソレイユターブル パティスリー／ハロウィンスイートとかぼちゃのキャラメル モンブランタルト

ラ・メゾンアンソレイユターブル パティスリー／ハロウィンスイートとかぼちゃのキャラメル モンブランタルト（１ホール、直径約１４cm） ４，２８０円

カスタードタルトにキャラメルクッキークリームとかぼちゃクリームを重ね、しっとりとした舌触りのハロウィンスイートとオリジナルのかぼちゃ クッキーを飾ったハロウィーン限定タルト。

銀座に志かわ／ハロウィン食パン銀座に志かわ／ハロウィン食パン

銀座に志かわ／ハロウィン食パン（１斤サイズ） １，６０１円

かぼちゃのやさしい甘味、紫芋の豊かな

風味。そして濃厚なチョコブラウニー。

まるでスイーツのようなハロウィーン限定の食パンです。

モロゾフ／ハロウィーンデンマーク クリームチーズケーキ（クローニャ） （１ホール） １，２９６円鶴屋八幡／カボチャ（１個）４５４円・ゴースト（１個）４３２円ベルアメール／パンプキンショコラプリン（１個） ７２４円

飾り方は自由自在。好きなカラーを選んでコーデを華やかに

ひときわ目立つ鮮やかなカラーリボンやハットでハロウィーンを盛り上げよう

７階＝横浜ロフト

パーティーリボン／スパイダー・ハロウィンナイト・ジャックオランタン

ＨＲ９０１ パーティーリボン スパイダーBK ●ＨＲ９０２ パーティーリボン ハロウィンナイトＯＲ ●ＨＲ９０４ パーティーリボン ジャックオランタンＰＵ

各４９５円／ヘアクリップ付きのワイヤーリボンのため、ラッピングのアクセントやアクセサリーとしてお使いいただけます。

merimeri 8 Mini Witch Hats

merimeri 8 Mini Witch Hats／２，９７０円

８個揃えればパステルのグラデーションが可愛い魔女の帽子です。星とリボンの部分がシルバーのラメになっており、ハロウィンパーティを盛り上げてくれる一品です。

ハロウィンショコラ／ 抹茶・ミルクチョコ

ハロウィンショコラ 抹茶・ミルクチョコ／

各３９９円

ハロウィンらしいパッケージで

しっとりショコラをお届け。

表裏で２種類のデザインを楽しめる仕様で

ハロウィンをにぎやかにします。