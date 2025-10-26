”怖かわ”スイーツ＆雑貨でハロウィーンを楽しもう
■会期：開催中～１０月３１日（木）
■会場：そごう横浜店 地下２階＝洋菓子売場／７階＝横浜ロフト
ハロウィーンの季節。見た目もかわいい黒猫やオバケ、かぼちゃをモチーフにしたスイーツが勢ぞろいします。見た目だけではなく味も楽しめるようにそれぞれのスイーツの中には工夫がいっぱい。ぎゅうひで包みころんとかわいいおばけケーキには、北海道物産クリームチーズと苺のムースを。かぼちゃ型のアイシングクッキーで飾り付けをした華やかなモンブランタルトの中には、キャラメルクッキークリームとかぼちゃクリームを重ねており、贅沢な味わいが口いっぱいに広がります。秋の味覚、栗や芋をデコレーションしたケーキに加え、今年のトレンドでもある『和 ハロウィーン』。かぼちゃとおばけの顔をモチーフに中にはこしあん・白あんを包みました。そのほか、北海道産のかぼちゃと沖縄産の紫芋で渦を描いたまるでスイーツのような食パンなど、ジャンル豊富にご紹介いたします。
※画像はイメージ、価格は税込みです。※なくなり次第終了いたします。
「少しホラー」でかわいい映えスイーツ。
今年のトレンドは、怖いけどかわいい＝”怖かわ”スイーツ。
地下２階＝和洋菓子売場（一例）
新宿高野／おばけキャンドル
新宿高野／おばけキャンドル
新宿高野／おばけキャンドル （１台、直径約９cm） ４，１０４円
スポンジにホイップクリームと苺を サンドし、ブルーベリーホイップクリームとフルーツで仕上げました。
アンテノール／ハロウィン・レアチーズ
アンテノール／ハロウィン・レアチーズ
アンテノール／ハロウィン・レアチーズ （１個）７３５円
北海道産クリームチーズを使った レアチーズムースと甘酸っぱい苺のムースを ぎゅうひで包んで可愛いおばけになりました。
ラ・メゾンアンソレイユターブル パティスリー
ラ・メゾンアンソレイユターブル パティスリー／ハロウィンスイートとかぼちゃのキャラメル モンブランタルト
ラ・メゾンアンソレイユターブル パティスリー／ハロウィンスイートとかぼちゃのキャラメル モンブランタルト（１ホール、直径約１４cm） ４，２８０円
カスタードタルトにキャラメルクッキークリームとかぼちゃクリームを重ね、しっとりとした舌触りのハロウィンスイートとオリジナルのかぼちゃ クッキーを飾ったハロウィーン限定タルト。
銀座に志かわ／ハロウィン食パン
銀座に志かわ／ハロウィン食パン
銀座に志かわ／ハロウィン食パン（１斤サイズ） １，６０１円
かぼちゃのやさしい甘味、紫芋の豊かな
風味。そして濃厚なチョコブラウニー。
まるでスイーツのようなハロウィーン限定の食パンです。
モロゾフ／ハロウィーンデンマーク クリームチーズケーキ（クローニャ） （１ホール） １，２９６円
鶴屋八幡／カボチャ（１個）４５４円・ゴースト（１個）４３２円
ベルアメール／パンプキンショコラプリン（１個） ７２４円
飾り方は自由自在。好きなカラーを選んでコーデを華やかに
ひときわ目立つ鮮やかなカラーリボンやハットでハロウィーンを盛り上げよう
７階＝横浜ロフト
パーティーリボン／スパイダー・ハロウィンナイト・ジャックオランタン
ＨＲ９０１ パーティーリボン スパイダーBK ●ＨＲ９０２ パーティーリボン ハロウィンナイトＯＲ ●ＨＲ９０４ パーティーリボン ジャックオランタンＰＵ
各４９５円／ヘアクリップ付きのワイヤーリボンのため、ラッピングのアクセントやアクセサリーとしてお使いいただけます。
merimeri 8 Mini Witch Hats
merimeri 8 Mini Witch Hats／２，９７０円
８個揃えればパステルのグラデーションが可愛い魔女の帽子です。星とリボンの部分がシルバーのラメになっており、ハロウィンパーティを盛り上げてくれる一品です。
ハロウィンショコラ／ 抹茶・ミルクチョコ
ハロウィンショコラ 抹茶・ミルクチョコ／
各３９９円
ハロウィンらしいパッケージで
しっとりショコラをお届け。
表裏で２種類のデザインを楽しめる仕様で
ハロウィンをにぎやかにします。