【横浜みなとみらいホール】小中学生と国際的に活躍するピアニストの交流イベントを開催！演奏を間近で聴いて、直接質問できるコーナーも！
11月16日開催「第43回 横浜市招待国際ピアノ演奏会」に出演するピアニストたちの演奏を間近に聴き、直接質問できるイベントです。
ピアノを習っていなくても、弾けなくても大丈夫。ピアノが大好きな人、ピアノをもっと知りたい人、将来ピアニストになりたい人など、ピアノに興味がある皆さんのご参加をお待ちしております。
普段の演奏会とは一味違った迫力を感じ、ピアノやピアニストについて知りたいことを質問してみませんか？
前回のイベント風景 (C)藤本史昭
■事業概要
名 称 第43回 横浜市招待国際ピアノ演奏会 関連イベント
「ピアニストってどんな人？ 子どもたちとの交流会」
日 時 2025年11月15日(土) 13:30～14:30
会 場 横浜みなとみらいホール レセプションルーム
出 演 サン・ジッタカーン、ジャン=ポール・ガスパリアン、ヨナス・アウミラー、
田所光之マルセル (ピアニスト)
※当日は通訳がつきます。
※公演の出演者が全員揃わない場合がございます。
対 象 小学生～中学生(16日公演のチケット購入者)
定 員 30名(保護者等の同伴は2名まで可)
参加費 無料 ※要事前申込／16日公演チケット購入者対象
★11月16日公演では小学生～18歳以下を対象とした招待企画を実施中。無料招待チケットをお持ちの方も本イベントの参加対象です。
https://yokohama-minatomiraihall.jp/news/data-20250518-348.html
お申込み Peatixのウェブサイトやスマートフォンアプリよりお申込みください。
https://mmh-yafjp.peatix.com/events
問 合 せ 横浜みなとみらいホール事務室 ☎045(682)2020
（電話 10:00～18:00 ※休館日・保守点検日を除く）
主催=横浜みなとみらいホール（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）
共催=横浜市
企画=横浜市招待国際ピアノ演奏会企画委員会
助成=令和7年度 文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業
協賛=ヤマハ株式会社、日本ゾーディアック株式会社、株式会社ランディックス、新井鷗子
後援=一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）
「第43回横浜市招待国際ピアノ演奏会」
日 時 2025 年 11 月 16 日 (日) 14:20 開場／15:00 開演／18:10 終演予定
会 場 横浜みなとみらいホール 大ホール
出演者 サン・ジッタカーン、ジャン=ポール・ガスパリアン、
ヨナス・アウミラー、田所光之マルセル
料 金 全席指定 一般 5,000 円、65 歳以上の方 4,500 円、
大学生・障がい者手帳をお持ちの方 2,500 円、高校生以下 2,000 円
https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2025/11/3975.html
横浜みなとみらいホール（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい2-3-6
☎代表：045(682)2020(9:00-18:00) pr_mmh@yaf.or.jp
https://yokohama-minatomiraihall.jp