「CRMプラットフォーム Pipedrive」がITreview Grid Award 2025 FallのCRMツール部門 / SFAツール部門の2部門でダブル受賞

株式会社Mer

■CRMツール部門にて、最高位の「Leader」を7期連続受賞

「Pipedrive」は、ITreview Grid Award 2025 SummerのCRMツール部門で、最高位の「Leader」を受賞しました。またSFAツール部門では、「High Performer」を受賞しました。多くの企業がPipedriveを使って営業プロセスを可視化し、業務効率を飛躍的に向上させた実績が評価されました。

Pipedriveの受賞カテゴリー

CRM：https://www.itreview.jp/award/2025_fall/crm.html

SFA：https://www.itreview.jp/award/2025_fall/sfa.html

■「ITreview Grid Award」について「ITreview」および「ITreview Grid Award」について

ITreview（ITレビュー）とは、アイティクラウドが提供する法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビュープラットフォームです。製品検討者においてはユーザーにより投稿されたレビューや製品情報の閲覧ができ、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。また、製品ユーザーにおいては、自身が活用する製品評価をレビューとして投稿でき、自身のIT活用にまつわるナレッジをシェアできます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといったカテゴリーおよび製品とそれらに関するレビューを約12.8万件掲載しています。

「ITreview Grid Award」は、「ITreview」に集まったレビューをもとに、利用者から高い満足度の得られたサービスを各カテゴリーから「Leader」「High Performer」として四半期ごとに発表しています。

・Leaderとは

数ある製品の中で市場の認知度が高く、顧客からの満足度も非常に高い製品を「Leader」として表彰します。多くのユーザーから支持を得ている製品が受賞しています。

・High Performerとは

市場の認知度こそまだ高くはないものの、顧客からの満足度が非常に高い製品を「High Performer」として表彰します。これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品が受賞しています。

ITreview

https://www.itreview.jp/

ITreview Grid Award 2025 Fallの詳細

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

Pipedriveの受賞カテゴリー

CRM：https://www.itreview.jp/award/2025_fall/crm.html

SFA：https://www.itreview.jp/award/2025_fall/sfa.html

■顧客満足度★4.6を獲得。ご利用者様からの高評価

「Pipedrive」は、ITreviewで平均★4.6(2025年6月30日時点)という高評価を獲得し、実際のユーザーからも「営業プロセスの効率化が劇的に進んだ」「使いやすいUIで、誰でも簡単に操作できる」などの声をいただいています。当製品のご利用者様から実際に寄せられたレビューを一部ご紹介します。

「Pipedrive」のレビュー一覧は下記よりご覧頂けます。

https://www.itreview.jp/products/pipedrive/reviews

■Pipedriveについて

次に、“いつ” “誰が” “何を“ すべきなのか？を瞬時に把握

「Pipedrive」は、営業チームが「次に何をすべきか」を瞬時に把握できる機能を提供します。期限が過ぎているタスクの管理や、過去の接触履歴の確認、キーマンとの連絡状況を可視化し、チーム全体での業務効率を最大化します。期限を過ぎているタスクはないのか？過去の接触履歴は？誰がキーマンなのか？それら全てをPipedrive上で収集・可視化します。

あらゆるコミュニケーション チャネルをひとつに

GoogleやMicrosoftなどグループウェアと連携し、メールや電話、カレンダーの予定を双方向同期することが可能なため、入力の漏れ、ミス、負荷を大幅に軽減できます。

目標も進捗も予測も、 リアルタイムに

インタラクティブなダッシュボードを活用し、見たい指標を見たいようにカスタマイズ。チームと共有しながら目標達成に向けたデータドリブンな意思決定をアシストします。

誰でも、簡単に、ノーコードで業務を自動化

新規取引が追加されたらslack通知をするといったシンプルなものから、複雑なものまで様々な業務の自動化がノーコードで実装可能です。組織の業務負荷やミスを排除し、生産性の向上に貢献します。



■「Pipedrive」 日本語公式サイト

Pipedriveの詳細は以下のリンクからご確認いただけます。今すぐ無料トライアルをお試しください！

https://www.pipedrive.merinc.co.jp/

■会社概要



会社名 : 株式会社Mer

代表者：代表取締役 澤口 友彰

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立日：2020年2月

URL ：https://www.merinc.co.jp/



事業内容：Merは、営業活動の基盤を強化するためのソリューションを提供し、企業の売上成長を支援します。AI CRMプラットフォーム「Pipedrive」やAI業務自動化支援「diver」、AIリードデータベース「LeadPool」を通じて、業務効率化と営業成果の向上を実現します。



・AI CRMプラットフォーム「Pipedrive」

https://www.pipedrive.merinc.co.jp/

直感的なUI/UXと高いコストパフォーマンスで、世界10万社以上で導入実績

※株式会社MerはPipedriveの国内唯一のマスターパートナー



・AI業務自動化支援「diver」

https://www.diverops.com/

業務フロー設計・SaaSツールの選定から設計、自動化構築までオールインワン

・AIリードデータベース「LeadPool」

https://www.leadpool.tech/

700万人以上のキーパーソンデータと500万社以上の企業データを保有し、ターゲットリスト作成からCRMへの属性情報付与、キーパーソンへの1to1アプローチが可能