女の子のひとり旅を応援する学生団体mof.が、フリーペーパー『たびぃじょvol.31』を発行！

学生団体mof.

「たびぃじょvol.31」　表紙

女の子のひとり旅を応援する学生団体mof.が、 フリーペーパー「たびぃじょvol.31」を


2025年10月1日に発行いたしました。


【たびぃじょvol.31について】



「ひとり、だから楽しい！私の好きで旅の地図を描く。」


今号のテーマは「”好き”と旅の地図」です。


旅に出る理由も、旅中に抱く気持ちも人それぞれであり、自分だけの物語を描けるのがひとり旅の魅力であると実感することができる、そんな旅の魅力を詰め込んだ一冊になっています。



表紙は、木漏れ日の下、ひとりの女の子がそっとノートを開き、旅のアイデアを綴る、特別に心地よい瞬間を表現してみました。


このゆったりとした自分の時間こそが、「ひとり、だから楽しい」というメッセージそのもの。手元のノートに旅の地図を描きながら、自分と向き合い、「私の好き」を確かめていく。そんな時間が、そっと旅への一歩を後押ししてくれるはずです。







「たびぃじょVol.31」は、「どきどき×〇〇旅」「ぽかぽか×〇〇旅」「えもえも×〇〇旅」「ふわふわ×〇〇旅」の4つの章立てになっています。


〈どきどき×〇〇旅〉


　・富士フイルム　次の週末は、チェキ(TM)ひとつで。私だけの好きを見つけるひとり旅


　・朝来　兵庫県朝来市で新たな出会いと発見を見つける旅


　・横須賀　潮風に導かれて。横須賀を歩く。


　・アンケート　たびぃじょメンバーに旅の”あれこれ”聞いてみた！part.1



〈ぽかぽか×〇〇旅〉


　・式根島　海も温泉も独り占め！心癒される、式根島の歩き方


　・白馬　長野県・夏の白馬をめぐるひとり旅


　・北海道　北の大地に癒される　北海道のたび


　・カフェ特集　たびぃじょを迎えてくれるカフェ、どんなところ？



〈えもえも×〇〇旅〉


　・出雲　歩くほど、心澄む出雲 ~ ご縁に導かれて ~


　・富士吉田　まちと人に、「かわいい」を見つけた。富士吉田へ。


　・埼玉　森と湖とムーミンと。心ときめく北欧気分。



〈ふわふわ×〇〇旅〉


　・アンケート　たびぃじょメンバーに旅の”あれこれ”聞いてみた！part.2


　・MBTI　How to 街歩き ~ 東京駅から始める MBTI 別歩き方 ~　


　・シンデレラフェス　Cinderellafes × たびぃじょ


　・シンデレラフェス　番外篇　ふわふわ × 自然　- 青森旅 -




【記事一例】




式根島



山梨県・富士吉田市


【学生団体mof.とは】


わたしたちは、「ひとり旅が、 全ての女の子にとって当たり前の選択肢になるセカイを創る」という団体理念のもと活動しています。 ”ひとり旅に興味はあるけど、実際に行ったことはない”というたくさんの女の子たちの後押しとなる存在を目指しています。


その活動の一環として、 2011年4月から14年間、 フリーペーパー「たびぃじょ」を発行しています。



【フリーペーパー「たびぃじょ」とは】


そもそもたびぃじょとは、かわいくて、おしゃれで、おちゃめな、ひとり旅好きな女の子のことです。 ひとり旅をしたい女の子を応援するために4月と10月の年に2回、約6千部発行しています。 資金調達から企画、編集、デザインや配布まで、「たびぃじょ」の発行に関わる全てを学生のみで行なっています。 企業様から協賛をいただいてタイアップ記事の作成や、 観光協会様向けにモデルコースの作成なども行っています。


バックナンバーはこちらからご覧下さい。


https://info69355.wixsite.com/tabiijyo/digital-tabiijyo(https://info69355.wixsite.com/tabiijyo/digital-tabiijyo)


【「たびぃじょ」の今後について】


今号も、メンバーそれぞれがひとり旅で自由に楽しみ感じた、自然、歴史、人々の温かさを中心に、メンバーのひとり旅の経験をもとにしたアンケート結果やMBTIに沿った旅などを盛り込んだ、個性豊かな記事となっております。


「たびぃじょ」を通して、一人でも多くの方がひとり旅へ出発するきっかけとなれるよう、今後とも活動に尽力して参ります。



【設置場所】


「たびぃじょ」は全国のカフェや大学、 ゲストハウスに設置しており、無料配送も承っています。


HPおよびInstagramにて設置場所を随時公開しています。


【団体概要】


団体名：学生団体mof.


代表者：松村 璃都、尾登 日咲


設立：2010年4月


HP：https://info69355.wixsite.com/tabiijyo(https://info69355.wixsite.com/tabiijyo)


Instagram：https://www.instagram.com/mof__tabiijyo/(https://www.instagram.com/mof__tabiijyo/)


X(旧Twitter)：https://x.com/tabiijyo(https://x.com/tabiijyo)


note：https://note.com/tabiijyo(https://note.com/tabiijyo)



事業内容：フリーペーパー発行、 他企業様との提携、 旅イベントの開催



【本件に関するお問い合わせ】


MAIL：info@tabiijyo.com