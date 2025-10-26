天然石をガラスに閉じ込めた「カレイドジェムペン」、ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ表参道店」より新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発の天然石アクセサリーブランド「Malulani Hawaii（マルラニハワイ）」表参道店では、天然石をガラスに閉じ込めたオリジナルボールペン「Kaleido Gem Pen」を発売開始いたしました。

黒インク仕様で、全6種類のデザインをご用意しています。

彩りあふれる上品なペンは、自分用にはもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめです。

◆商品概要

- 商品名：Kaleido Gem Pen（カレイド ジェム ペン）- インク：黒- 種類：全6種類- 価格：2,800円（税抜）／3,080円（税込）

◆Floral（フローラル）

ピンクトルマリン、アメジスト、ローズクォーツ、インカローズの、やさしく可憐な組み合わせ。

花々が咲き誇るような柔らかな彩りで、持つ人の魅力をより一層引き立てます。

愛情や癒しを象徴する石たちが、心を優しく包み込みます。

◆Sunlight（サンライト）

ペリドット、オパール、シトリン、アンバーを贅沢にあしらい、まるで陽射しを浴びたような明るさを表現。

持つ人に元気や前向きな気持ちをもたらし、日常をキラキラと輝かせてくれる一本です。

◆Aqua（アクア）

アパタイト、アクアマリン、ラリマー、ターコイズが織りなす、透明感あふれる爽やかな輝き。

海や空を思わせる清涼感で、心を解き放ち、リラックスした気持ちへと導いてくれます。

◆Black（ブラック）

オニキス、ラブラドライト、ムーンストーンを組み合わせた、落ち着きのあるシックなデザイン。

奥ゆかしい光を放ち、大人の魅力を引き立てながら、自信と洗練された印象をプラスします。

◆White（ホワイト）

ムーンストーンと淡水パールの組み合わせによる、清らかで上品な輝きを表現。

月の光や純粋な想いを思わせるデザインで、装いをエレガントに彩ります。

特別な日にも、日常のさりげないおしゃれにもぴったりです。

◆Rainbow（レインボー）

7色の天然石を贅沢に集めた特別な一本。

ハワイの空に架かる虹を思わせる色鮮やかな輝きが、持つ人に幸運と喜びをもたらします。

ひとつひとつの石の個性が調和し、まるで希望と夢をつなぐ架け橋のようなデザインです。

◆取扱店舗

マルラニハワイ表参道店

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル B-201

Tel：03-6433-5723

営業時間：11:00～19:00

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。