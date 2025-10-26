天然石をガラスに閉じ込めた「カレイドジェムペン」、ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ表参道店」より新登場！

H1GLOBAL株式会社


ハワイ発の天然石アクセサリーブランド「Malulani Hawaii（マルラニハワイ）」表参道店では、天然石をガラスに閉じ込めたオリジナルボールペン「Kaleido Gem Pen」を発売開始いたしました。
黒インク仕様で、全6種類のデザインをご用意しています。


彩りあふれる上品なペンは、自分用にはもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめです。



◆商品概要


- 商品名：Kaleido Gem Pen（カレイド ジェム ペン）
- インク：黒
- 種類：全6種類
- 価格：2,800円（税抜）／3,080円（税込）





◆Floral（フローラル）
ピンクトルマリン、アメジスト、ローズクォーツ、インカローズの、やさしく可憐な組み合わせ。


花々が咲き誇るような柔らかな彩りで、持つ人の魅力をより一層引き立てます。


愛情や癒しを象徴する石たちが、心を優しく包み込みます。







◆Sunlight（サンライト）
ペリドット、オパール、シトリン、アンバーを贅沢にあしらい、まるで陽射しを浴びたような明るさを表現。


持つ人に元気や前向きな気持ちをもたらし、日常をキラキラと輝かせてくれる一本です。






◆Aqua（アクア）
アパタイト、アクアマリン、ラリマー、ターコイズが織りなす、透明感あふれる爽やかな輝き。


海や空を思わせる清涼感で、心を解き放ち、リラックスした気持ちへと導いてくれます。






◆Black（ブラック）
オニキス、ラブラドライト、ムーンストーンを組み合わせた、落ち着きのあるシックなデザイン。


奥ゆかしい光を放ち、大人の魅力を引き立てながら、自信と洗練された印象をプラスします。






◆White（ホワイト）
ムーンストーンと淡水パールの組み合わせによる、清らかで上品な輝きを表現。


月の光や純粋な想いを思わせるデザインで、装いをエレガントに彩ります。


特別な日にも、日常のさりげないおしゃれにもぴったりです。







◆Rainbow（レインボー）
7色の天然石を贅沢に集めた特別な一本。


ハワイの空に架かる虹を思わせる色鮮やかな輝きが、持つ人に幸運と喜びをもたらします。


ひとつひとつの石の個性が調和し、まるで希望と夢をつなぐ架け橋のようなデザインです。





◆取扱店舗


マルラニハワイ表参道店




住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル B-201　


Tel：03-6433-5723


営業時間：11:00～19:00



◆ハワイ本店のご案内




オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。




頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。




ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。




◆本件に関するお問合せ
広報：庄子


TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。