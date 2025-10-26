スワルが開講する「ニーマルヨガ TT200」2026年1月スタートに向け募集開始

スワル株式会社

スワル株式会社（本社：東京都渋谷区広尾5-4-16 代表取締役：石古暢良）は、日本語の「座る」に由来する瞑想スタジオおよびヨガを運営するトータルウェルネスカンパニーです。『本質的なものを丁寧に届ける』を指針に、心身の健康を育む場をワンストップでサポートしております。

来年1月よりスタートするニーマルヨガ ティーチャートレーニング200（TT200）の募集が本日よりスタート。自分自身をより深く理解し、心と身体を調和へ導く8ヶ月のトレーニング。そんな新しい学びの扉が、まもなく開かれます。



他ではなかなか学ぶことがない健康的な生活、マインドの管理、瞑想的なライフスタイルなどにも焦点を当て、この学びと実践を通じて、「真実」と「幸せ」が何であるかを理解し、自己の心と身体の健康を管理できる「Be your own doctor (自分自身の医者であれ)」を目指します。

お申し込み・詳細はこちら :https://online.suwaru.co.jp/tt200online?utm_source=prtimes&utm_medium=web&utm_campaign=2510

ニーマルヨガとは？TT200はどのような学びか？

ニーマルとはサンスクリット語で静水、純粋な状態の水を意味します。

ニーマルヨガは、単にアーサナ（ヨガのポーズ）の指導者になる事を学ぶのではなく、ウェルビーイングな生き方である“ヨギーとしての生き方”を学びます。

TT200は、ヨガを“ポーズの練習”にとどめず、「なぜ生きるのか」「どうすれば幸せでいられるのか」を探求する時間です。ニーマルヨガ TT200では、ヴェーダの五元素をベースに、心・体・意識のバランスを整えるための知恵を、実践と哲学の両面から学びます。

このTT200の学びは、ネパールで王室にもヨガと自然療法を伝えたDr. Kashiraj Upadhaya が創設したArogya Ashram（アローギャ・アシュラム） の叡智を受け継いでいます。

彼の教えは「人はみな、自らを癒す力を持っている」という哲学。

世界的瞑想家でヨガ指導者でもあるニーマル・ラージ・ギャワリ氏はその孫として、幼少期からアシュラムで修行を積み、現代に通じる“生きるヨガ”として体系化しました。

自然と共に心身を整えるこの叡智は、現代に合わせた形でTT200の学びに息づいています。

本場の空気と同じ教えを、ここ日本で。

それが「ニーマルヨガ TT200」です。

本日10/26(日)より、約1ヶ月間の超早割がスタートしました。

超早割：10/26～11/25 \420,000(税込)※通常から3万円割引

早 割：11/26～12/25 \440,000(税込)※通常から1万円割引

通 常：12/26～1/20 \450,000(税込)

会社概要

会社名：スワル株式会社

設立 ：2019年7月

代表者：石古暢良

所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾

5-4-16 EAT PLAY WORKS

公式HP：https://www.suwaru.co.jp/(https://www.suwaru.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=web&utm_campaign=2511)

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/suwaru_meditation/(https://www.instagram.com/suwaru_meditation/)