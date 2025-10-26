【広島市/中区/平和大通り沿い】リファレンスの貸会議室が初回3時間無料！　期間限定・近隣エリア限定のキャンペーン

株式会社リファレンス

株式会社リファレンス（本社：福岡市博多区）は、広島市中区：大手町・紙屋町・袋町・中町・小町・国泰寺エリアの企業・団体様限定で、お得にご利用いただけるキャンペーンをスタートいたしました。

リファレンス広島小町ビル貸会議室は、地域の企業・団体様に寄り添い、安心してご利用いただける身近な会議室を目指し、多彩な用途に対応しています。

今回のキャンペーンは、地域の皆さまにまずは実際にご利用いただき、会議室の快適さを体感していただくことを目的に企画したもの。初回はお試し価格で、さらにリピート利用で期間中は継続してお得が続きます。新しい会議室を体験いただけるこの絶好の機会に、ぜひ「リファレンス広島小町ビル貸会議室」をご活用ください。

近隣の企業様 リピート割

2024年春にオープンした「リファレンス広島小町ビル貸会議室」[表: https://prtimes.jp/data/corp/27468/table/9_1_72618d18bc23481f88860021295f6867.jpg?v=202510260458 ]詳細を見る :https://re-rental.com/hiroshima/wp-content/themes/wp_hiroshima/pdf/repeat_campain_hiroshima.pdf予約はこちら :https://ssl.re-rental.com/hiroshima/?_gl=1*18a6ane*_gcl_au*MzIwOTg0ODg3LjE3NTgxNTg4ODk.

ご利用シーン

研修や面接はもちろん、オンライン会議やハイブリッドセミナーにも対応

社内会議、採用面接、社内研修、商談や打ち合わせ、セミナーの会場など、幅広いビジネスシーンでご利用いただけます。

また、各部屋に高速光回線のWi-Fi（無料）を完備しているため、オンライン会議やハイブリッドセミナーなどのイベントにもおすすめです。

小規模な社内研修にも最適なkoma501ワークショップやイベントにもスクールやワークショップ、イベントの出展スペースの会場として

リファレンス広島小町ビル貸会議室は平日だけでなく土日祝も利用可能。

資格試験や勉強会など休日のビジネス利用から、

地域団体の集まり、ワークショップ、サークル活動や各イベントの出展スペースとしても、平日・休日を問わず、さまざまなシーンで柔軟にご活用いただけます。

会議室概要

[上]解放感のあるkoma502 [右下]会議室利用者様専用の待合室も完備[下]平和大通り沿いにあり、ご参加者様にもわかりやすい立地最大99名収容の大会議室から9名収容のミーティングルームまで全10タイプの会議室

会議室一覧

▼komaB01：収容人数54名／63.6平方メートル (https://re-rental.com/hiroshima/room/komab01/)

▼komaB02：収容人数99名／116.3平方メートル (https://re-rental.com/hiroshima/room/komab02/)

▼komaB02 TypeA：収容人数15名／30.6平方メートル (https://re-rental.com/hiroshima/room/komab02-typea/)

▼komaB02 TypeB：収容人数9名／24.5平方メートル (https://re-rental.com/hiroshima/room/komab02-typeb/)

▼koma201：収容人数36名／43.1平方メートル (https://re-rental.com/hiroshima/room/koma201/)

▼koma501：収容人数21名／31.4平方メートル (https://re-rental.com/hiroshima/room/koma501/)

▼koma502：収容人数90名／114.2平方メートル (https://re-rental.com/hiroshima/room/koma502/)

▼koma502 TypeC：収容人数45名／54.0平方メートル (https://re-rental.com/hiroshima/room/koma502-typec/)

▼koma502 TypeD：収容人数60名／72.0平方メートル (https://re-rental.com/hiroshima/room/koma502-typed/)

▼koma901：収容人数72名／85.8平方メートル (https://re-rental.com/hiroshima/room/koma901/)

収容人数最大のkomaB02。用途に合わせて照明を切り替えて。

会議室は洗練された佇まいで、大切な商談や経営会議にもふさわしい雰囲気を提供。

全部屋にプラズマクラスター加湿空気清浄機を導入し快適な空間をサポートしています。

また、電源タップやHDMIケーブルは室内に常備。会場レイアウトの設営もおまかせで、ご利用後の原状復帰も不要。準備や片付けの手間も大幅に省けます。

フロアマップを見る :https://re-rental.com/hiroshima/wp-content/uploads/2024/05/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B0%8F%E7%94%BA%E3%83%93%E3%83%AB_%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%83%BC%E5%9B%B3_0515-1.pdf予約はこちら :https://ssl.re-rental.com/hiroshima/?_gl=1*td5n3t*_ga*MjE2NDg1ODgyLjE3MTA5MDk4MDU.*_ga_XQKRVDZN57*czE3NjAxNDUwMzEkbzM0MyRnMSR0MTc2MDE1MzA1OCRqNjAkbDAkaDEyMDM1MjM2NDM.*_gcl_au*MzIwOTg0ODg3LjE3NTgxNTg4ODk.

トータルコストで選ぶならリファレンス

高品質な備品設備をリーズナブルな価格で利用できるのもリファレンス会議室のメリット。

オプションやサービスにかかる費用を抑えてトータルコストを削減できます。

マイク

税込1,100円 ※音声アンプ付き

スクリーン

税込2,200円

プロジェクター

税込5,500円

WEBカメラ

税込2,200円

充実したサービスと丁寧な対応でイベント運営をサポート

広島小町ビル貸会議室には専任スタッフが常駐しているため、利用が初めての方でも安心。

丁寧で温かみのある対応で、快適に利用ができる環境をご用意しています。会議室の使い方や備品の手配など、ご利用に関する不安やお困りごとは、お気軽に専任スタッフへご相談ください。

さらに、各種サービスも充実しており、企業イベントのスムーズな運営をしっかりとサポートいたします。

定期・長期契約でお得なプランも

会議室の定期利用や長期予約（週単位・月単位）も可能。

毎回会場を確保する手間もなくなり、スケジュールや人数に変更があれば日時や会議室の変更もOK。

お部屋も備品も必要な時に必要な時間だけ借りて無駄なコストをカット。

内容に合わせたレイアウト設営や荷物のお預かりサービスなど、サポート体制も充実。

お客様おひとりおひとりのご要望に沿った、最適な会議室やプランをご提案します。

【利用シーン】

▶ 定期的に開催されるイベントや定例会議

▶ 長期スケジュールの企業研修

▶ インターン期間中や長期研修の拠点として

▶ オフィス移転時の荷物保管や仮オフィスとして

【施設概要】ビジネス街の落ち着いた立地。

施設名：

リファレンス広島小町ビル貸会議室

所在地：

〒730-0041

広島県広島市中区小町3-19

リファレンス広島小町ビルB1F（受付）・2F・5F・9F

利用可能時間：7:30～22:00

受付時間：9:00～18:00（平日・土日祝）

電話番号：082-236-3760

URL：https://re-rental.com/hiroshima/

【アクセス】

路面電車：広島電鉄「中電前」より徒歩1分

バス：「白神社前」バス停より徒歩2分

お車：近隣の駐車場をご利用ください

平和記念公園に近く、路面電車も通りアクセス良好。【お問い合わせ・ご予約】

施設の見学予約やご相談は下記までお気軽にご連絡ください。

『リファレンス広島小町ビル貸会議室』

TEL：0120-46-0058

URL：https://re-rental.com/hiroshima/

お問合せフォーム :https://ssl.re-rental.com/hiroshima/mailform/?_gl=1*yt837c*_gcl_au*MzIwOTg0ODg3LjE3NTgxNTg4ODk.【運営会議室】

https://x.gd/nQkIB

▼関東エリア(https://tokyo.re-rental.com/?_gl=1*1p4mp36*_gcl_au*MzIwOTg0ODg3LjE3NTgxNTg4ODk.)

リファレンス麹町貸会議室

リファレンス西新宿大京ビル貸会議室

▼関西エリア(https://osaka.re-rental.com/)

リファレンス大阪駅前第4ビル貸会議室

▼中部エリア(https://re-rental.com/sakae/sakae/)

リファレンス名古屋栄貸会議室ナディアパーク

▼九州エリア(https://www.re-rental.com/?_gl=1*1gq7oif*_ga*MjE2NDg1ODgyLjE3MTA5MDk4MDU.*_ga_S63H3HTH21*czE3NjAxNTUyMjgkbzM4JGcwJHQxNzYwMTU1MjI4JGo2MCRsMCRoMzA0NzEyNjQ1*_gcl_au*MzIwOTg0ODg3LjE3NTgxNTg4ODk.*_ga_QN1PWX1JQP*czE3NjAxNDUwMzEkbzM1NCRnMSR0MTc2MDE1NTIyOCRqNjAkbDAkaDA.*_ga_82CCS3B4EW*czE3NjAxNDUwMzEkbzM3NCRnMSR0MTc2MDE1NTIyOSRqNTkkbDAkaDE3ODE4NzQ2OTY.*_ga_YSGWM3EP3Q*czE3NjAxNDUwMzEkbzM4NCRnMSR0MTc2MDE1NTIyOCRqNjAkbDAkaDQzNDI4OTY1*_ga_X6MFFCW0SY*czE3NjAxNDUwMzEkbzg2OSRnMSR0MTc2MDE1NTIyOCRqNjAkbDAkaDA.)

リファレンス駅東ビル貸会議室

リファレンス大博多ビル貸会議室

リファレンスはかた近代ビル貸会議室

リファレンスキャナルシティ博多貸会議室

リファレンスヒューリックスクエア福岡天神貸会議室

▼中国エリア(https://re-rental.com/hiroshima/)

リファレンス広島小町ビル貸会議室

株式会社リファレンス

設立：1996年2月

代表者：相部 光伸

本社所在地：福岡市博多区博多駅東1丁目16-14リファレンス駅東ビル 7F

TEL：092-432-0058 FAX：092-432-0035

URL：https://11heya.co.jp/