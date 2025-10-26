「FINAL SEASON」配信記念アニメ『僕のヒーローアカデミア』シリーズ全話を振り返る 無料一挙放送企画がニコ生で始動

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、アニメ『僕のヒーローアカデミア』の第1期から第7期までの計159話、およびOVA7本、「Memories」シリーズ4本を、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて11月1日（土）18時00分より順次、無料一挙放送します。

アニメ『僕のヒーローアカデミア』は、週刊少年ジャンプ（集英社刊）で2014年から2024年まで10年間連載された堀越耕平による大人気コミックを原作とし、シリーズ世界累計発行部数は1億部を突破しています。

物語の舞台は、総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する敵＜ヴィラン＞から人々を守る“ヒーロー”を志す高校生・緑谷出久（デク）と仲間たちの成長、戦い、友情を描いた、「友情・努力・勝利」をテーマにした作品です。

10月4日（土）より、TVシリーズ最終章にあたる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』の放送がスタートし、デクたちヒーローと、死柄木弔率いる敵＜ヴィラン＞の最終決戦が幕を開け、その行方に注目が集まっています。

ニコニコでは、過去エピソードはもちろん、ファンの間でも人気の高い『生き残れ！決死のサバイバル訓練』や『Training of the Dead』などのOVAも一挙放送。これまで作品を応援してきたファンはもちろん、初めて視聴する人も『僕のヒーローアカデミア』の世界をより深く楽しめる場を提供します。

┃『僕のヒーローアカデミア』無料一挙放送 概要

■番組名：僕のヒーローアカデミア 第1期 1話～13話+OVA「救え！救助訓練！」一挙放送

■配信日時：2025年11月1日（土）18時00分～24時00分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348854061

■番組名：僕のヒーローアカデミア 第2期 14話～26話一挙放送

■配信日時：2025年11月2日（日）18時00分～23時40分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348854150

■番組名：僕のヒーローアカデミア 第2期 27話～38話+OVA「Training of the Dead＜トレーニング オブ ザ デッド＞」一挙放送

■配信日時：2025年11月3日（月）18時00分～23時40分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348854204

■番組名：僕のヒーローアカデミア 第3期 39話～51話一挙放送

■配信日時：2025年11月9日（日）18時00分～23時40分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348854226

■番組名：僕のヒーローアカデミア 第3期 52話～63話一挙放送

■配信日時：2025年11月15日（土）18時00分～23時15分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348854258

■番組名：僕のヒーローアカデミア 第4期 64話～77話一挙放送

■配信日時：2025年11月16日（日）18時00分～24時00分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348854298

■番組名：僕のヒーローアカデミア 第4期 78話～88話+OVA「生き残れ！決死のサバイバル訓練」全2話一挙放送

■配信日時：2025年11月22日（土）18時00分～23時40分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348854320

■番組名：僕のヒーローアカデミア 第5期 89話～101話一挙放送

■配信日時：2025年11月23日（日）18時00分～23時40分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859963

■番組名：僕のヒーローアカデミア 第5期 102話～113話+OVA「HLB」「笑え！地獄のように」一挙放送

■配信日時：2025年11月24日（月）18時00分～24時00分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859977

■番組名：僕のヒーローアカデミア 第6期 114話～126話一挙放送

■配信日時：2025年11月29日（土）18時00分～23時40分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859989

■番組名：僕のヒーローアカデミア 第6期 127話～138話+OVA「雄英ヒーローズ・バトル」一挙放送

■配信日時：2025年11月30日（日）18時00分～23時40分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348860000

■番組名：僕のヒーローアカデミア Memories 全4話+第7期 139話～147話一挙放送

■配信日時：2025年12月6日（土）18時00分～23時40分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348860013

■番組名：僕のヒーローアカデミア 第7期 148話～第159話一挙放送

■配信日時：2025年12月7日（日）18時00分～23時15分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348860022

※本リリースに関連するクレジット・権利表記

(C) 堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

