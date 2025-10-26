ノジマＴリーグ 2025-2026 公式戦 10月26日開催 日本ペイントマレッツ vs トップおとめピンポンズ名古屋 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ

日本ペイントマレッツとトップおとめピンポンズ名古屋の試合は、4-0で日本ペイントマレッツが勝利しました。