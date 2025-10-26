男子ツアーに新規大会誕生！11月の成田で繰り広げられる「フォーティネットプレーヤーズカップ」をCS放送日テレジータスにて放送！

株式会社ＣＳ日本

2025年の新規大会として、ジャパンゴルフツアー選手会主催、一般社団法人日本ゴルフツアー機構共催の「FORTINET PLAYERS CUP（フォーティネット プレーヤーズ カップ）」が誕生。

男子ツアーの賞金王争いが佳境を迎える晩秋の成田ヒルズカントリークラブ。コース設計の「鬼才」ピート・ダイ設計の18ホール。“ゴルフに恐怖を持ち込んだ男”とも呼ばれ、数多くのメジャー開催コースを手がけた設計家が、その円熟期に手がけた最高傑作とも言われていまコースで新たなドラマが生まれます。

出場選手には、永久シード（25勝）まで残り5勝の石川遼、40代初の優勝を目指す宮里優作らベテラン勢ほか、今季日本プロでツアー初優勝を飾った清水大成、開幕戦優勝の生源寺龍憲ら勢いを増す20代の若手選手。ベテラン勢が意地を見せるか？それとも若手初優勝組が勢いに勝るのか？そして新たなヒーローが誕生するのか？

CS放送日テレジータスでは、男子ツアー秋の決戦をあますところなくお届けします！

＜放送日程＞

フォーティネットプレーヤーズカップ

11月2日(日) 6：00～8：00 3日目 VTR

11月3日(月) 8：00～9：30 最終日 VTR

解説：深堀圭一郎プロ、佐藤信人プロ

実況：村山喜彦、菅谷大介

インタビュー：伊藤遼

※放送日時、放送内容は変更の可能性あり

◆「フォーティネットプレーヤーズカップ」番組ページ

◆視聴方法

日テレジータス：スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)

そのほかJ:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます

