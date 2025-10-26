男子ツアーに新規大会誕生！11月の成田で繰り広げられる「フォーティネットプレーヤーズカップ」をCS放送日テレジータスにて放送！

株式会社ＣＳ日本




2025年の新規大会として、ジャパンゴルフツアー選手会主催、一般社団法人日本ゴルフツアー機構共催の「FORTINET PLAYERS CUP（フォーティネット プレーヤーズ カップ）」が誕生。



男子ツアーの賞金王争いが佳境を迎える晩秋の成田ヒルズカントリークラブ。コース設計の「鬼才」ピート・ダイ設計の18ホール。“ゴルフに恐怖を持ち込んだ男”とも呼ばれ、数多くのメジャー開催コースを手がけた設計家が、その円熟期に手がけた最高傑作とも言われていまコースで新たなドラマが生まれます。


出場選手には、永久シード（25勝）まで残り5勝の石川遼、40代初の優勝を目指す宮里優作らベテラン勢ほか、今季日本プロでツアー初優勝を飾った清水大成、開幕戦優勝の生源寺龍憲ら勢いを増す20代の若手選手。ベテラン勢が意地を見せるか？それとも若手初優勝組が勢いに勝るのか？そして新たなヒーローが誕生するのか？



CS放送日テレジータスでは、男子ツアー秋の決戦をあますところなくお届けします！



＜放送日程＞


フォーティネットプレーヤーズカップ


11月2日(日)　6：00～8：00　3日目　VTR


11月3日(月)　8：00～9：30　最終日　VTR



解説：深堀圭一郎プロ、佐藤信人プロ


実況：村山喜彦、菅谷大介


インタビュー：伊藤遼



※放送日時、放送内容は変更の可能性あり



◆「フォーティネットプレーヤーズカップ」番組ページ


https://www.gtasu.com/golf/fortinetplayerscup/


（日テレジータス公式WEBサイト）



◆視聴方法


日テレジータス：スカパー(CS257)、スカパープレミアムサービス(Ch.608)


そのほかJ:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます



◆視聴方法とお問い合わせ先


日テレジータス視聴方法（日テレジータス公式WEBサイト）


https://www.gtasu.com/subscription/　



日テレジータスカスタマーセンター


TEL 0120-222-257 （年中無休 10:00～20:00）



◆日テレジータス公式SNS


Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu



