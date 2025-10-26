【北海道・弟子屈町】硫黄山ライトアップ開催中！
北海道・弟子屈町の活火山「硫黄山（アトサヌプリ）」が、この秋、幻想的な光に照らし出されます。
日中は白い噴煙を上げるダイナミックな姿で知られる硫黄山が、ライトアップの時間帯には静寂と光に包まれ、全く異なる神秘的な表情を見せます。
ライトアップ該当日は、硫黄山MOKMOKベースの営業時間を通常の17:00から18:00まで延長し、屋内の暖かく快適な空間からライトアップをお楽しみいただくこともできます。
迫力と幻想的な光が織りなす景
イベントスケジュール
■ 開催概要
イベント名：硫黄山ライトアップ
開催期間：2025年10月・11月の指定日（添付カレンダー参照。11月の指定日は1日、8日、15日、22日、29日の土曜日と2日、23日の日曜日。）
ライトアップ時間：16:30～19:00
会場：硫黄山（川湯温泉エリア・弟子屈町）
入場料：無料
噴煙に映える光が生み出す幻想的な風景は、まるで大地そのものが息づいているかのよう。秋の冷たい空気と活火山のけむりが交わる、特別な夜の体験をお楽しみください。
■ 特別イベント「第2回 硫黄山ライトアップ尺八カフェライブ」
尺八ライブチラシ
ライトアップ期間中の特別企画として、
2025年11月2日（日）に「第2回 硫黄山MOKMOKベース・尺八カフェライブ」を開催します。
10月12日に実施された第一回公演が大好評を博し、このたび第二回の開催が決定しました。
ライトアップされた硫黄山を背景に、尺八奏者・粥川愛山（かゆかわ あいざん）氏による生演奏が響き渡ります。
温かいドリンクを片手に、心落ち着く音色と光のコラボレーションをお楽しみください。
時間：17:30～18:00
会場：硫黄山MOKMOKベース施設内・MOKMOKシアター前
入場料：無料（ドリンクは有料）
予約：不要。直接ご来場ください。
光に包まれる硫黄山は、昼間とはまったく違う姿を見せます。屋内からもゆっくりとお楽しみいただけますのでぜひお越しください。