【愛知・知多半島】～Glamping＆Resort～ WOOD DESIGN PARK NOMA 2名様専用の客室「デラックスオーシャンビューサンセット クイーン」を2部屋に増室いたしました

ウッドデザインパーク株式会社

愛知県知多半島に位置する ～Glamping＆Resort～ WOOD DESIGN PARK NOMAは、

ご好評をいただいている2名様専用の客室 「デラックスオーシャンビューサンセット クイーン」 を、

これまでの【1室限定】から【2室】に増室いたしました。

本客室は、美しい伊勢湾を一望できる絶好のロケーションに位置し、

夕日を眺めながらゆったりと過ごせるテラス付きのプライベート空間として、

カップルやご夫婦を中心に多くのお客様から高いご支持をいただいております。

【客室概要】

名称： デラックスオーシャンビューサンセット クイーン

面積： 室内30平方メートル ＋テラス15平方メートル ＋外部スペース23平方メートル

定員： 2名様

設備： クイーンサイズベッド、50インチTV、冷蔵庫、ウォーターサーバー、プライベートBBQテラス、屋外リビングスペース ほか

チェックイン： 15:00～19:00

チェックアウト： 10:00

【料金】

平日：1泊2食付き 34,000円～／人

土曜：1泊2食付き 37,400円～／人

※土日祝・長期連休は変動あり

【施設コンセプト】

～Glamping＆Resort～ WOOD DESIGN PARK NOMA は、

“自然と上質な癒しの融合”をテーマにした 愛知・知多半島の海辺グランピングリゾート です。

全客室オーシャンビュー仕様で、伊勢湾の夕景を一望できる非日常のリゾート体験をお届けします。

新たに増室したクイーンルームで、より多くのお客様に

最高のロケーションと癒しのひとときをご提供いたします。

この機会にぜひご予約ください。

ご予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/room/41066

【運営会社】

ウッドデザインパーク株式会社

https://wood-designpark.jp

ウッドデザインパーク野間 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/noma/



【公式Instagram】

https://www.instagram.com/wooddesignpark_noma/



【住所】

〒470-3236

愛知県知多郡美浜町小野浦風宮崎21



【お問い合わせ先】

mail : infonoma@wood-designpark.jp

tel : 090-1664-0160

（対応時間: 10:00 ~ 20:00）



【アクセス】

＜車＞ 南知多道路 美浜ICから約20分

＜公共交通機関＞名古屋駅から名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗り換え

西部コース「野間灯台」下車徒歩3分