歴史体験型演劇イベント『平城遷都誘宵記(へいじょうせんといざよいき)』の開催　(平城宮跡歴史公園）

711年、完成間近の平城京に「白い影」が現れた


「……まつれ……なぜ忘れた……」


このミステリーを解決するのは、


奈良時代にタイムスリップした「あなた」


物語に登場するのは、「元明天皇」「藤原不比等」「太安万侶」


そして、あなたは幽霊を探し出し、都を救うという使命に挑む


なぜ幽霊は現れるのか、その謎を解いてください！






平城宮いざない館では、11 月9 日（日）（11 時～・13 時～・15 時～）、古都奈良の歴史体験型演劇イベント『平城遷都誘宵記（へいじょうせんといざよいき）』を開催いたします。


このイベントは、奈良時代の歴史をテーマにオリジナルストーリーを作成し、参加者に演じていただくイマーシブシアター（没入型演劇）で、参加者は古代衣装に着替えて、歴史上の人物たちと謎を解いていきます。またこの先、舞台を一緒につくっていくキャストを募集し、奈良では未だ珍しい体験型観光コンテンツを地域の皆様と提供していく予定です。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※写真は前回の開催状況です　　　　　　　　　　　



主催：「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクト実行委員会


企画運営：平城宮跡管理センター


企画制作：株式会社ノムラメディアス・プレイング株式会社


令和7年文化庁文化芸術振興補助金（地域文化財総合活用推進事業）










