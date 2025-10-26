注目を浴びているシチリア伝統菓子店「シチリアーモ」が11月23日に金沢の大人気店「アンゴロカフェ」で出店決定＆限定カンノーリの実演販売。エッセイストのマッシ氏は一日店長も

合同会社G.I.Libera

合同会社G.I.Libera（本社：石川県かほく市、代表取締役：池島 範彦）は、この度、執行役員スガイ マッシミリアーノ（マッシ）が厳選したカンノーリに関する情報発信を開始しました。

このカンノーリは、大阪府堺市の「シチリア伝統菓子シチリアーモ」のもので、この度、11月23日（日）に石川県金沢市の「元ジュプランサ（アンゴロカフェ隣）」にて店頭販売が行われます。この日、限定で販売される「カンノーリ レモンカスタード」のレモンは、G.I.Liberaが栽培している無農薬「能登レモン」を使用しています。また、この販売日にはマッシ氏が一日店長を務めることも決定しました。

シチリアーモの石川県出店の概要

2024年春に北陸初出店して以来、石川県でもシチリアーモのカンノーリは人気が出て、おかげさまで第4回目の出店が決まりました。オープン前に行列ができるほど話題になっている本イベントでは、1日で売り切れになるカンノーリの他にアーモンドの焼き菓子などの商品も多数並びます。当日はピエモンテ出身のマッシ氏も店頭に立ち、1日店長としてご来店いただいたお客さまと交流させていただきます。

カンノーリ4本セット（中身は本イベントで発売するものとは異なります）

今回も4種類のカンノーリを用意しており、シチリア島・パレルモ産のリコッタチーズを使用したシチリアーモのカンノーリは、現地と全く同じ味・食感を楽しめます。また、この日、限定で販売される「カンノーリ レモンカスタード」のレモンは、合同会社G.I.Liberaが栽培している無農薬「能登レモン」を使用しています。

販売予定商品の一覧

販売予定商品はカンノーリ、焼き菓子です。

カンノーリレモンカスタードクリーム- シチリア産リコッタクリーム 650円- シチリア産リコッタ＆ブロンテ産ピスタチオクリーム 670円- シチリア産リコッタ＆加賀棒茶（石川県限定）670円- レモンカスタードクリーム（無農薬の能登レモン） 600円- カンノーリ4本セット 2390円実演販売中

店頭で注文を受けてから作る実演販売の形なので、1番美味しい状態で購入していただけます。

焼き菓子クッキー9個入り- パスタ・ディ・マンドルラ プレーン 680円- パスタ・ディ・マンドルラ ミックス 695円- シチリア産アーモンドとピスタチオのパスタ・ディ・マンドルラ4個入り 945円- シチリア産アーモンドとピスタチオのパスタ・ディ・マンドルラ8個入り 1890円- アーモンドバタークッキー3個入り 485円- アーモンドバタークッキー9個入り 1450円- サフランレモンクッキー 1000円

焼き菓子のラインナップは一部変更になる場合があるので、ご了承ください。

パスタ・ディ・マンドルラについて

焼き菓子はいくつか用意がありますが、なかでも大人気なのがパスタ・ディ・マンドルラ。

パスタ・ディ・マンドルラ

パスタ・ディ・マンドルラは「アーモンドを練ったもの」という意味のシチリア伝統菓子で、

小麦粉は使わず、アーモンドを粉状に挽いたものに砂糖、はちみつ、卵白を加えて生地を練り、オーブンで焼きあげる、しっとり柔らかい食感の焼き菓子です。

持ち帰りもイートインもできます。イートインの場合、買ったカンノーリと焼き菓子は隣のアンゴロカフェで美味しいドリンクと一緒に食べることも可能です。もちろん、アンゴロカフェのスイーツも絶品なのでより楽しい時間を過ごせます。

皆さまのお越しを、心よりお待ちしております。

出店＆実演の日にち

出展者情報

- 2025年11月23日（日曜日）- 9時から17時まで（売り切れ次第終了）- 石川県金沢市笠市町2-32（元ジュプランサ、アンゴロカフェ隣）- 駐車場有（コインパーキングも有）

伝統菓子専門店シチリアーモ（Instagram(https://www.instagram.com/siciliamo/)）

アンゴロカフェ（Instagram(https://www.instagram.com/angolo.kanazawa/)）

マッシ （Instagram(https://www.instagram.com/massimiliano_fashion/)／X(https://x.com/massi3112)）

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社G.I.Libera シチリアーモ北陸出店事務局

E-mail：massirenraku@gmail.com

マッシミリアーノ スガイ宛