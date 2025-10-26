コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス in 東京にてビジョナリーエンジン代表の小栗とCAIOの小澤が登壇

株式会社Visionary Engine

株式会社ビジョナリーエンジン（本社：東京都港区、代表取締役：小栗 伸）の代表 小栗伸と、取締役CAIOの小澤 健祐が、リックテレコム主催「コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス in 東京」に登壇します。

コールセンター/CRM デモ＆コンファレンスとは？

生成AIの導入が急速に進み、AIエージェントによる業務改革も現実味を増しています。コンタクトセンター業界は、生成AIブームの最前線に位置づけられており、「AIエージェント」活用に向けたPoCも始まりつつあります。

本カンファレンスでは、永遠かつ喫緊の課題である「人手不足」「採用難」「労働生産性向上」の解消を図るため、AIを活用した最新のソリューションとマネジメント手法を紹介します。

登壇概要

登壇セッション１.

【基調講演】AIエージェント時代に求められるマネジメントの「磨き方」「育て方」

日時： 11月13日（木）9:20～10:10

登壇者：次世代RPA・AIコンソーシアム（NRAC）理事 砂金 信一郎 氏

AICX協会代表理事 小澤 健祐（おざけん） 他1名

モデレータ：リックテレコム月刊コールセンタージャパン編集長 矢島 竜児

セッション内容：「AIエージェント」がもたらすコンタクトセンターの変化と進化をテーマに、ゴール（目標）を設定すれば自律的に稼働するAIが、コンタクトセンターをどう変えるのかを議論します。AIエージェント時代に求められる新しいマネジメントのあり方について、実践的な知見を共有します。

登壇セッション２.

【5年後のコンタクトセンター研究会】AIエージェントはカスタマーエクスペリエンスをどう変えるのか

日時： 11月13日（木）16:25～17:15

分科会： ストラテジー分科会

パネリスト：ISラボ代表 渡部 弘毅 氏

AICX協会代表理事 小栗 伸

ランサーズマーケットプレイス事業本部オンラインマッチング事業部部長 冨樫 謙太郎 氏

モデレータ：メルカリSenior Manager／Partner Support, Customer Service 大貫 竜平 氏

セッション内容：コンタクトセンターの「１年後」を考察し、AIエージェントがカスタマーエクスペリエンスをどう変革するのかをディスカッションします。月刊コールセンタージャパン編集部が主宰する「5年後のコンタクトセンター研究会」のストラテジー分科会として、本コンファレンスでしか聞けない近未来予測をお届けします。

登壇セッション３.

【ネクスト・コンタクトセンター・サミット】現場を助けCXを高める！顧客対応の「自動化」「効率化」

日時： 11月14日（金）9:20～10:10

パネリスト：ジェーシービーコミュニケーション推進部統括グループ 岩崎 也寸志 氏

モデレータ：AICX協会代表理事 小栗 伸

セッション内容：現場視点で検証する「自動化」をテーマに、先進事例をベースに現状を見据えた「次の一手」について議論します。現場を助け、カスタマーエクスペリエンスを高める自動化・効率化の実践手法を探ります。

イベント概要

イベント名： コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス in 東京

開催日時： 2025年11月13日（木）～14日（金）

開催場所： サンシャインシティ 文化会館（東京都豊島区東池袋）

主催： 株式会社リックテレコム

対象： コンタクトセンター運営企業、CRM担当者、マネジメント層、DX推進担当者

■ 株式会社リックテレコム

代表者：代表取締役 土岡 正純

本社所在地： 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-7-7

設立：1984 年 4 月

コーポレートサイト：https://www.ric.co.jp/index

事業内容：雑誌の発行、専門書籍の発行、イベントの開催、専門セミナーの企画、Web媒体の発行、セールスプロモーションツールの作成

■ 株式会社ビジョナリーエンジン

代表者：代表取締役 小栗 伸

本社所在地：〒105-0013 東京都 港区 浜松町2-2-15 ダイヤビル2F

設立：2021年11月

コーポレートサイト：https://visionary-engine.com/

事業内容：新規事業立ち上げ支援事業、AIコンサルティング事業、プロダクト開発事業、アワードエントリー支援事業