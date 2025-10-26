Galleria Midobaru × FEMMUE コラボレーション宿泊プラン開始

株式会社関屋リゾート

Galleria Midobaruでは、10月より韓国発スキンケアブランドFEMMUEとのコラボ宿泊プランを開始。特典として、人気のフェイスパック「ドリームグロウマスク」を1名様につき1枚プレゼントします。

この秋、Galleria Midobaruでは、韓国発スキンケアブランドFEMMUE（ファミュ）との特別コラボレーション宿泊プランを販売開始しました。FEMMUEは2015年に誕生し、花のエネルギーを取り入れた“フラワーセラピー”をコンセプトに、ナチュラルでありながらラグジュアリーなスキンケアを提案するブランドです。日本では約7年前から「コスメキッチン」や百貨店を中心に展開しており、限られた販売チャネルでのみ手に入る希少性も魅力です。

本プランの特典として、宿泊者おひとりにつきFEMMUEの人気フェイスパック「ドリームグロウマスク RR」を1名様につき1枚プレゼント。肌への密着度が高く、くすみを取り除き透明感を与えるシートマスクは、天然由来の香りのみを使用し合成香料は不使用。ナチュラルオーガニック志向の処方で、韓国製品の中でもつけ心地の良さが高く評価されています。入浴後のスキンケアタイムに上品な香りと潤いをチャージし、肌も心も満たされるひとときをお楽しみいただけます。

対象プランは、じゃらん・楽天・一休で予約可能な【コラボ企画】「FEMMUE」シートマスク特典付き！「The Peak」での贅沢ディナーを堪能できる2食付き宿泊プランです。プランご利用の際は、フェイスマスク使用後のアンケートへのご協力をお願いしております。

Galleria Midobaruは、アートと温泉が融合した空間で、日常を離れた特別な滞在体験を提供しています。今回のFEMMUEとのコラボレーションにより、美と癒しの両方を楽しむ、Galleria Midobaruならではの贅沢ステイをお届けします。

SEKIYA RESORT Galleria Midobaru

GALLERIA MIDOBARU（ガレリア御堂原）は、大分県別府市の高台に佇むアートと温泉が融合したデザイナーズホテルです。館内には国内外のアーティストによる現代アート作品が配され、まるで“泊まれる美術館”のような非日常空間を演出。全室源泉かけ流しの温泉付き客室からは別府湾や別府市街を一望でき、訪れる人に“感覚を刺激する滞在体験”を提供しています。

株式会社関屋リゾート 林 太一郎

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から30倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。