【英会話レッスン回数無制限】ネイティブキャンプ　パデル・串間よし乃選手の英語学習をサポート　海外での挑戦を英語で後押し

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、パデル選手として世界での活躍が期待される串間よし乃選手に対し、英語学習サポートを開始しました。ネイティブキャンプは串間選手の挑戦を英語教育の面から支援します。

■グローバル化するスポーツ界で、アスリートに求められる英語力

テニスとスカッシュの要素を併せ持ち、世界で競技人口が急増している新感覚のラケットスポーツ「パデル」。串間選手は、その魅力に惹きつけられ、国内のトップ選手として活躍する傍ら、世界の強豪がひしめく国際大会へも果敢に挑戦を続けています。

近年、パデルをはじめとする多くのスポーツにおいて国際化が加速しており、アスリートには競技力だけでなく、高度な語学力が求められています。海外選手やコーチとの円滑なコミュニケーションは、戦術理解やパフォーマンス向上に直結するだけでなく、メディア対応やファンとの交流においても、選手の価値を大きく左右します。

■ネイティブキャンプの理念とアスリート支援

ネイティブキャンプは、「世界中の人々とコミュニケーションが取れる」社会の実現を目指しています。その理念のもと、今回、国内に留まらず世界の舞台で挑戦を続ける串間よし乃選手の姿勢に深く共感し、サポートを決定いたしました。

当社のオンライン英会話サービスは、時間や場所に縛られずに質の高いレッスンを提供できるため、遠征や厳しいトレーニングで多忙なアスリートの語学学習に最適です。本サポートを通じて、串間選手が国際大会の場で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、コミュニケーションの側面から力強く支援してまいります。

■串間よし乃選手からのコメント

今回、ネイティブキャンプ様にサポートして頂けることになり大変うれしく思います。

試合や練習で海外に行くことが多く、海外選手ともペアを組み試合を行うこともある為、英語でのコミュニケーションは必要不可欠だと感じております。場所、時間問わずレッスンを受けられる点がとても気に入っています。

また、教材も沢山あり、講師の方も優しく丁寧に教えてくださっています。

フリートークではパデルや海外生活についてなどを話したりと、とても楽しく会話をすることができています。

今回のサポートを機にパデルや海外生活にて、通用する英語力を身につける為に日々取り組んでいきます。

■Going Global プロジェクト https://nativecamp.net/going-global

近年、日本人が世界で挑戦する姿が増え、多くの方が活躍しています。世界では英語が共通語となっており、さまざまな分野で活躍するためには英語でのコミュニケーション能力が不可欠です。

英語が障壁にならず、一人でも多くの方が世界で活躍できるよう、ネイティブキャンプはスポーツ、音楽、エンターテインメントなどあらゆる分野で活躍する方々の英語学習を支援するプロジェクト "Going Global" を推進しています。

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BO4w3ztsSM8 ]

ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。(*)

ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講できます。

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界135ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と30,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界135ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

