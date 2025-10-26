宮崎発「eyebrow Rain」、2028年までに全国200店舗へ。地方発フランチャイズで新しい働き方を。

株式会社FSC

地方発ブランド「eyebrow Rain」、FC第1次募集を開始

宮崎発の眉・まつげ専門サロン「eyebrow Rain（アイブロウ レイン）」を展開する

株式会社FSC（代表取締役：高島恒佑）は、

2025年10月よりフランチャイズ加盟店の第1次募集を正式に開始しました。

同社は、

ビジョン「美もキャリアも、もっと身近に。」

ミッション「地域で、誇れる仕事を創る。」を掲げ、

地方でも“やりがいある働き方”ができる仕組みづくりを進めています。

◆地方でも成功する、再現性のあるビジネスモデル

FSCが運営する「eyebrow Rain」は、

人口10万人未満の地方都市でも成立する再現性の高いサロンモデルを確立。

創業3年で全国16店舗を展開し、平均11～17ヶ月で投資回収を達成しています。

地方に暮らす人が、「美もキャリアも、もっと身近に。」感じられる社会を―

それが、FSCがフランチャイズを通じて目指す未来です。

◆eyebrow Rainとは

「Make Beautiful, Make Smile.」を理念に掲げ、

眉・まつげを通じて“上品さ×親しみやすさ”を届ける専門サロンブランド。

2022年に宮崎で1号店をオープン後、鹿児島・徳島・大阪などへ展開。

少人数・高単価・高リピート率の仕組みにより、地方でも安定した経営を実現しています。

◆オーナーの声

📍 延岡・大分オーナー（30代・美容未経験）

「美容業界は未経験でしたが、FC本部の丁寧なサポートに惹かれ加盟を決めました。

採用支援で2名のスタッフを確保し、初月から黒字スタート。

その後、大分にも2店舗目をOPENし、安定した黒字経営を継続中です。

スタッフ教育や広告設計もすべて本部が伴走してくれるので、地方でも安心して運営できています。

今後は5店舗展開を目指し、地域の美容の拠点をつくっていきたいです。」

📍 つくばオーナー（20代・元営業職）

「社会人3年目、営業職として働きながら“いつか自分の店を持ちたい”と思っていました。

資金も経験もなかった私にとって、本部の支援体制と成功事例が心強かったです。

求人掲載から1ヶ月で採用が決まり、OPEN初月から安定した売上を確保。

売上も順調に伸び、現在は2店舗目の準備を進めています。

地方で挑戦する若い世代にもチャンスがある──それを自分の実体験で証明できました。」

◆選ばれる理由

◆加盟パートナー募集

- 地方でも成り立つ高収益モデル人口8万人規模の都市でも月商250万円超・営業利益90万円超。- 幹部全員がリクルート出身集客・採用・教育・経営を一気通貫でサポート。- 短期間での投資回収高リピート率で平均11～17ヶ月の投資回収を実現。

「地元でキャリアを築きたい」「地域に雇用をつくりたい」

そんな想いを持つ方を、私たちは歓迎します。

加盟金・ロイヤリティなどの条件は、事業規模や地域特性に合わせて個別にご案内いたします。

出店サポート、採用・教育、SNS発信、経営伴走など、

開業から黒字化までを本部が一貫して支援します。

◆加盟募集概要

◆フランチャイズ加盟を検討される方へ

- 一次募集期間2025年10月～12月末（限定5名）- 対象地域：全国（地方都市・郊外エリア歓迎）- 開業資金400～750万円（融資含む）

まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

事業内容・収益モデル・出店地域など、個別にご説明いたします。

担当スタッフが内容を確認のうえ、

数日以内にご連絡を差し上げます。

FC加盟問い合わせ :https://lin.ee/PXZzzvY代表コメント

「地元が好きだけど、仕事がない」

その“地方の不”をなくしたい。

僕たちは、都会の成功モデルを地方に持ち込むのではなく、

地方に根ざした人たちと共に、“地方で成り立つビジネスモデル”を築いてきました。

美もキャリアも、もっと身近に。

その実現のために、地域で誇れる仕事を創り続けます。

◆会社概要

株式会社FSC 代表取締役 高島 恒佑

会社名：株式会社FSC（Find Satisfaction in Community）

代表者：代表取締役 高島 恒佑

所在地：宮崎県宮崎市松山2-1-1-805

設立：2022年7月

資本金：350万円

事業内容：眉・まつげ専門サロン運営／FC事業

公式HP :https://eyebrowrain.com/公式LINE :https://lin.ee/PXZzzvYInstagram :https://www.instagram.com/eyebrow.rain/