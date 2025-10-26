「Winter Illumination 2025」まもなく開催！【国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区】

一般財団法人 公園財団

県下最大級のウインターイルミネーション！

2025年11月1日から「Winter Illumination 2025」を開催します。今年は「星のすべて ～All of the Stars～」をテーマに、光で彩られた宇宙船や星々をイルミネーションのキラキラした光で表現します。音楽と光が連動して動くイルミネーションなど、様々な仕掛けで自然の中の幻想的なイルミネーションを展開します。また、「打ち上げ花火」や、「長野コーヒーフェスティバル＆リトルアンドプレイス」、「イルミネーションコンサート」など週末には様々なイベントを開催します。

昨年度の様子

イルミネーション期間中の第2，第4土曜日には打ち上げ花火を実施します（計6回）。夜空を背景に打ち上げ花火がイルミネーションをさらに賑やかに演出します。

打ち上げ花火

◇開催日／2025年11月8日（土）、22日（土）、12月13日（土）、27日（土）、2026年1月10日（土）、24日（土）

◇時間／18:30～（5分程度）

◇観覧場所／段々原っぱ（打ち上げ20分前に立ち入り禁止エリアを開場します）

※小雨決行、荒天中止

長野コーヒーフェスティバルリトルアンドプレイス

2025年11月8日・9日には「長野コーヒーフェスティバル＆リトルアンドプレイス」も開催！

長野県内外から自家焙煎珈琲店が出店する「長野コーヒーフェスティバル」と地元の食品や雑貨を扱う店舗が多数出店するマルシェイベント「リトルアンドプレイス」を同時開催します。合同で約100店舗が集結します。

長野コーヒーフェスティバル＆リトルアンドプレイス

◇開催日／2025年11月8日（土）、9日（日）

◇時間／8日：10：00～16：30 9日：9：30～16：30

◇開催場所／段々原っぱ

※雨天決行、荒天中止

他にもWinter Illumination 2025期間中は、週末を中心に公園内で各種イベントを開催します。信州の冬の澄んだ空気に光るイルミネーションとともにイベントをお楽しみいただけます。

イルミネーションコンサートナイトアート＆クラフト安曇野アートライン展きのこ汁の振舞い

【Winter Illumination 2025】

◇場所／国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区

◇開催期間／2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）

◇点灯時間／16：30～21：00

◇開園時間／平日：14：30～21：00、土日祝：9：30～21：00

＊通常開園時間（9：30～16：00）に入園の方も21：00まで滞在できます

◇休園日／11/4（火）、10（月）、17（月）、25（火）、12/1（月）、8（月）、15（月）、22（月）、29（月）、31（水）、1/1（木・祝）、5（月）、13（火）、19（月）、26（月）

◇入園料／大人（15歳以上）450円、シルバー（65歳以上）210円、小人（小中学生）以下無料 ※その他、２日間通し券、団体料金有

アルプスあづみの公園管理センター

国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区

長野県安曇野市堀金烏川33-4

電話：（0263）71-5511 FAX：（0263）71-5512

