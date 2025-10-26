株式会社RYUKYU-MONO

株式会社RYUKYU-MONO（代表取締役 小出一登）は、今帰仁村、ジャングリアへ車で15分の

場所に、沖縄の昔暮らしが体験できる古民家宿「Blue Zone Harmony Village Okinawa 青の里」をオープン致します。

つきましては、11月9日（日）に内覧イベントを開催致しますので、

是非、メディアの方におかれましては取材をして頂き、世界へご紹介をして頂きたく存じます。

沖縄の健康長寿な昔暮らしは、「BLUE ZONES」としてアメリカの研究者であり作家のダン・ビュイトナー著の「The Blue Zones2nd Edition 世界の100歳人に学ぶ健康と長寿9つのルール」、そしてNETFLIX「100まで生きる: ブルーゾーンと健康長寿の秘訣 」でドキュメンタリー放映されることで、世界中に注目されることとなりました。

「Blue Zone Harmony Village Okinawa 青の里」は、正に、沖縄の昔暮らし・健康長寿な暮らしが体験できる宿としてオープン致します。

【Blue Zone Harmony Village Okinawa 青の里 特徴】

・昔ながらの古民家をリノベーションした1棟貸しの宿（最大収容人数７名）

・広々とした敷地（560平方メートル ）には、手入れのされた庭園が広がり、

そこには沖縄ならではの月桃、長命草、ウコン、フーチバー、クワンソウ等の薬草や

パパイヤ、シークワーサー、イヌビワ等果物が生育しています。

こちらをご自身で収穫頂き、薬草スムージーをお楽しみ頂けます。

・宿の庭園・ガレージスペースでは、BBQ（設備設置済）を日中・夜にお楽しみ頂くことができます。

・宿の敷地内には、畑スペースがあり、収穫体験ができるように準備をしております。（2026年春サービス開始予定。

・ワンストップで様々な沖縄の昔暮らしが体験できる豊富なOPTIONメニューをご用 意しています。

沖縄宴会セット＋三線唄者派遣プラン

琉球料理伝承人による沖縄料理教室

古民家での三線体験教室

古民家での琉舞体験

快適なOPTIONメニューもご用意しています。

沖縄県産BBQセットのケータリング

レンタル自転車

【11月9日（日） うえるかむイベント概要】

・日時：11月9日 11:00～20:00

・宿の内覧

・薬草・果物収穫＆スムージー作り体験

・無料BBQ体験

・琉球料理伝承人 による沖縄伝承料理教室

・三線と琉舞の宴

・三線ライブ「いなぐんぐゎ」

※各イベントの時間、条件等は、イベントチラシを

ご確認ください。

【Blue Zone Harmony Village Okinawa 青の里 概要】

・宿泊施設

・最大収容人数：７名

・住所：沖縄県国頭郡今帰仁村463

・アクセス：ジャングリア沖縄へ車で約15分

運天港（伊是名島、伊平屋島へフェリーで行けます）へ車で３分

美ら海水族館へ車で20分

・和室、リビング、台所、寝室、浴室、ダイニングスペース、ガレージ（２台）、洗濯機、ドレッサー

・ＨＰ www.aonosato.com （11月8日 プレ公開予定）

【問合せ先】

株式会社RYUKYU-MONO

住所：沖縄県那覇市久茂地1丁目1-1,9F

電話：050-1517-9094

HP: https://www.ryukyu-mono.com/

担当：小出