株式会社RYUKYU-MONO

株式会社RYUKYU-MONO（代表取締役　小出一登）は、今帰仁村、ジャングリアへ車で15分の


場所に、沖縄の昔暮らしが体験できる古民家宿「Blue Zone Harmony Village Okinawa 青の里」をオープン致します。


つきましては、11月9日（日）に内覧イベントを開催致しますので、


是非、メディアの方におかれましては取材をして頂き、世界へご紹介をして頂きたく存じます。


沖縄の健康長寿な昔暮らしは、「BLUE ZONES」としてアメリカの研究者であり作家のダン・ビュイトナー著の「The　Blue　Zones2nd　Edition 世界の100歳人に学ぶ健康と長寿9つのルール」、そしてNETFLIX「100まで生きる: ブルーゾーンと健康長寿の秘訣　」でドキュメンタリー放映されることで、世界中に注目されることとなりました。


「Blue Zone Harmony Village Okinawa 青の里」は、正に、沖縄の昔暮らし・健康長寿な暮らしが体験できる宿としてオープン致します。



【Blue Zone Harmony Village Okinawa 青の里　特徴】


・昔ながらの古民家をリノベーションした1棟貸しの宿（最大収容人数７名）


・広々とした敷地（560平方メートル ）には、手入れのされた庭園が広がり、


　そこには沖縄ならではの月桃、長命草、ウコン、フーチバー、クワンソウ等の薬草や


　パパイヤ、シークワーサー、イヌビワ等果物が生育しています。


　こちらをご自身で収穫頂き、薬草スムージーをお楽しみ頂けます。


・宿の庭園・ガレージスペースでは、BBQ（設備設置済）を日中・夜にお楽しみ頂くことができます。
・宿の敷地内には、畑スペースがあり、収穫体験ができるように準備をしております。（2026年春サービス開始予定。


・ワンストップで様々な沖縄の昔暮らしが体験できる豊富なOPTIONメニューをご用　意しています。


　沖縄宴会セット＋三線唄者派遣プラン


　琉球料理伝承人による沖縄料理教室


　古民家での三線体験教室


　古民家での琉舞体験
快適なOPTIONメニューもご用意しています。


　沖縄県産BBQセットのケータリング


　レンタル自転車



【11月9日（日）　うえるかむイベント概要】


・日時：11月9日　11:00～20:00


・宿の内覧


・薬草・果物収穫＆スムージー作り体験


・無料BBQ体験


・琉球料理伝承人 による沖縄伝承料理教室


・三線と琉舞の宴
・三線ライブ「いなぐんぐゎ」


※各イベントの時間、条件等は、イベントチラシを


　ご確認ください。



【Blue Zone Harmony Village Okinawa 青の里　概要】


・宿泊施設


・最大収容人数：７名


・住所：沖縄県国頭郡今帰仁村463


・アクセス：ジャングリア沖縄へ車で約15分


　　　　　　運天港（伊是名島、伊平屋島へフェリーで行けます）へ車で３分


　　　　　　美ら海水族館へ車で20分


・和室、リビング、台所、寝室、浴室、ダイニングスペース、ガレージ（２台）、洗濯機、ドレッサー


・ＨＰ　www.aonosato.com　（11月8日　プレ公開予定）



【問合せ先】


株式会社RYUKYU-MONO


住所：沖縄県那覇市久茂地1丁目1-1,9F


電話：050-1517-9094


HP: https://www.ryukyu-mono.com/


担当：小出