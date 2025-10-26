今帰仁村 ジャングリア近くにブルーゾーン体験型古民家宿OPEN
株式会社RYUKYU-MONO（代表取締役 小出一登）は、今帰仁村、ジャングリアへ車で15分の
場所に、沖縄の昔暮らしが体験できる古民家宿「Blue Zone Harmony Village Okinawa 青の里」をオープン致します。
つきましては、11月9日（日）に内覧イベントを開催致しますので、
是非、メディアの方におかれましては取材をして頂き、世界へご紹介をして頂きたく存じます。
沖縄の健康長寿な昔暮らしは、「BLUE ZONES」としてアメリカの研究者であり作家のダン・ビュイトナー著の「The Blue Zones2nd Edition 世界の100歳人に学ぶ健康と長寿9つのルール」、そしてNETFLIX「100まで生きる: ブルーゾーンと健康長寿の秘訣 」でドキュメンタリー放映されることで、世界中に注目されることとなりました。
「Blue Zone Harmony Village Okinawa 青の里」は、正に、沖縄の昔暮らし・健康長寿な暮らしが体験できる宿としてオープン致します。
【Blue Zone Harmony Village Okinawa 青の里 特徴】
・昔ながらの古民家をリノベーションした1棟貸しの宿（最大収容人数７名）
・広々とした敷地（560平方メートル ）には、手入れのされた庭園が広がり、
そこには沖縄ならではの月桃、長命草、ウコン、フーチバー、クワンソウ等の薬草や
パパイヤ、シークワーサー、イヌビワ等果物が生育しています。
こちらをご自身で収穫頂き、薬草スムージーをお楽しみ頂けます。
・宿の庭園・ガレージスペースでは、BBQ（設備設置済）を日中・夜にお楽しみ頂くことができます。
・宿の敷地内には、畑スペースがあり、収穫体験ができるように準備をしております。（2026年春サービス開始予定。
・ワンストップで様々な沖縄の昔暮らしが体験できる豊富なOPTIONメニューをご用 意しています。
沖縄宴会セット＋三線唄者派遣プラン
琉球料理伝承人による沖縄料理教室
古民家での三線体験教室
古民家での琉舞体験
快適なOPTIONメニューもご用意しています。
沖縄県産BBQセットのケータリング
レンタル自転車
【11月9日（日） うえるかむイベント概要】
・日時：11月9日 11:00～20:00
・宿の内覧
・薬草・果物収穫＆スムージー作り体験
・無料BBQ体験
・琉球料理伝承人 による沖縄伝承料理教室
・三線と琉舞の宴
・三線ライブ「いなぐんぐゎ」
※各イベントの時間、条件等は、イベントチラシを
ご確認ください。
【Blue Zone Harmony Village Okinawa 青の里 概要】
・宿泊施設
・最大収容人数：７名
・住所：沖縄県国頭郡今帰仁村463
・アクセス：ジャングリア沖縄へ車で約15分
運天港（伊是名島、伊平屋島へフェリーで行けます）へ車で３分
美ら海水族館へ車で20分
・和室、リビング、台所、寝室、浴室、ダイニングスペース、ガレージ（２台）、洗濯機、ドレッサー
・ＨＰ www.aonosato.com （11月8日 プレ公開予定）
【問合せ先】
株式会社RYUKYU-MONO
住所：沖縄県那覇市久茂地1丁目1-1,9F
電話：050-1517-9094
HP: https://www.ryukyu-mono.com/
担当：小出